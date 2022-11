Milletvekili Şahin ile Fadıloğlu, gençlerle buluştu

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ali Şahin ile Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gençler Doğada Buluşuyor Projesi çerçevesinde Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampı’nın misafiri olan Nigar Ertürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle etkinlikler esnasında bir araya geldiler.

Şehitkamil Belediyesi tarafından yürütülen Gençler Doğada Buluşuyor Projesi çerçevesinde doğada heyecan ve macera dolu etkinliklere katılan Nigar Ertürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini, AK Parti Gaziantep Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ali Şahin ile Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu yalnız bırakmadı. Gençlerin büyük ilgi gösterdiği, paintball, zipline, ip parkuru ve tırmanış duvarı istasyonlarında gençlere eşlik eden Milletvekili Şahin ve Başkan Fadıloğlu, etkinliklere verilen molada liseli öğrencilerle koyu bir sohbet gerçekleştirerek akademik kariyer planlamaları başta olmak üzere sosyal yaşama dair birçok konuda tavsiyelerde bulundular.

"Başkanımızın, gençlere yönelik müstesna gayretleri var"

Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampı’nda gerçekleştirilen program sırasında genç öğrencilere seslenen AK Parti Gaziantep Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ali Şahin, Başkan Fadıloğlu’nun gençlere yönelik müstesna gayretleri olduğunu ifade etti. Milletvekili Şahin, “Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na ve kıymetli ekibine göreve geldikleri ilk günden itibaren yaşanabilir bir Gaziantep, yaşanabilir bir Şehitkamil oluşturma noktasında göstermiş oldukları özverili çalışmalardan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Başkanımızın, gençlerimize yönelik çok müstesna gayretleri var. Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampı, olağanüstü bir ortam, doğaüstü bir ortam. Gençlerimiz bu noktada şanslı. Bizlerin gençlik döneminde bu tür ortamlar maalesef yoktu. Şimdi böylesine gençlik ve spor faaliyetlerini görmek beni ziyadesiyle mutlu ve memnun etti. Tüm gençlerimize gelecek yaşamlarında başarılar diliyorum. Her zaman yanlarında ve destekçileri olduğumuzu bilmelerini arzu ediyorum. Bir kez daha bu özel çalışmalara imza atan Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

"Hedeflerine koşan gençlerimizin yanlarındayız"

Her yıl 30 binin üzerinde gencin misafir olduğu Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampı’nda liseli gençlerle bir araya gelerek tecrübelerini paylaşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Nigar Ertürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen program esnasında yaptığı değerlendirmede, hedeflerine koşan gençlerin yanlarında olduklarını kaydetti. Fadıloğlu, “Liselerimizin 12. sınıflarda öğrenim hayatlarını sürdüren ve hedeflerine koşan gençlerimizle bir aradayız. Şehitkamil Belediyesi olarak eğitim, bilim, kültür ve sanat alanında gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla gençlerimizin her zaman yanlarındayız. Meslek liselerini tercih eden öğrencilerimizi yürekten kutluyorum. Mesleki ve teknik liselerde öğrenim gören gençlerimiz bugüne kadar büyük başarılara imza attılar, saygın üniversiteleri kazandılar. İnşallah bundan sonraki süreçte bu çizgilerde devam edecek. Gençlerimizden en büyük beklentimiz her şeyin başında iyi bir birey, insan olmaları. Hepimizin topluma karşı duyarlı ve iyi bir birey olma sorumluluğu var. Hayatımız boyunca bulunduğumuz pozisyonlarda işimizi layıkıyla yapmak asli sorumluluğumuz. Bugün yoğun programları arasında bizleri yalnız bırakmayan ve tecrübelerini gençlerimizle paylaşan Milletvekilimiz ve TBMM İdare Amiri Sayın Ali Şahin’e yürekten teşekkür ediyorum. Tüm öğrencilerimize sağlık ve başarı dolu bir eğitim-öğretim dönemi diliyorum” diye konuştu.