Milletvekili Koçer’den 25 Aralık mesajı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer 25 Aralık Gaziantep’in Kuruluşu’nun 100. yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Koçer mesajında, “Tarihe altın harflerle yazılan Gaziantep savunması’nın 100. yılını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Gaziantep, işgal güçlerine karşı eşsiz bir irade, inanç ve azimle onbir ay direnerek Şahinbey’in, Karayılan’ın, Şehitkamil’in ve nice adsız kahramanın öncülüğünde 6317 şehit vererek şanlı bir destan yazmıştır. Bu inanmışlık ruhunu aynı azimle nesilden nesile aktarmayı başaran Gaziantep dün olduğu gibi bugün de başta ekonomi olmak üzere her alanda ülkemizin kalkınmasına ve büyümesine katkı koymaya devam etmektedir. Milli mücadele ruhuyla, yatırımla, istihdamla, üretimle ve ihracatla büyüyen Gaziantep’in başarısı ülkemizde ve dünyada örnek alınan bir kalkınma modeline dönüşmüştür. Türkiye’nin en büyük Organize Sanayi Bölgelerine sahip Gaziantep üretime, istihdama ihracata ve yatırıma öncülük etmektedir. Gaziantep, ihracat odaklı ekonomik model ile birlikte dünyanın yeni lojistik üssü olmaya aday ve Türkiye’nin bu anlamda lokomotif şehri olma kapasitesine sahiptir. Yüz yıl önce yokluk içinde bağımsızlık mücadelesi veren şehrimizin kalkınma ve büyüme süreci gurur vericidir. Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl etkinliklerinin, Cumhurbaşkanımızın himayesinde gerçekleşmesi, dünyada “Gazi” unvanına sahip tek şehir olan Gaziantep için ayrı bir gurur vesilesidir. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Gaziantep savunmasında şehit olan 6317 kahraman ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.