Milletvekili Koçer’den 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, 18 Mart Çanakkale Zaferi münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı.

Mesajında 18 Mart Çanakkale’ni Zaferinin varoluş destanı olduğunu vurgulayan AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, “18 Mart, kahraman ecdadımızın canını ortaya koyarak imkansızı mümkün kıldığı, vatan ve bağımsızlık aşkının ne olduğunu tüm dünyaya gösterdiği şanlı ve kutlu bir tarihtir. Aziz milletimize mensup, her etnik kökenden şehidin verildiği Çanakkale yalnızca bir savaş değil, diriliş ve direnişle vücut bulmuş bir destandır. Çanakkale Zaferi; yüz binlerce kınalı kuzunun, namus bildiği toprak, bayrak, vatan ve milletin bekası için gözünü kırpmadan canını feda etmekten çekinmediği benzersiz bir mücadeledir. Mermilerin havada çarpıştığı, gidenlerin dönmediği bir askeri başarı olmanın ötesinde aziz Türk milletinin tek vücut olup topyekun ayağa kalktığı bir diriliş, Anadolu’nun vatan ilan edildiği gündür. İstiklal ve istikbalimizden taviz vermeden, atalarımızın mirasını bizden sonraki nesillere emanet etmek üzerimize düşen büyük bir vazifedir. Onlara karşı olan mesuliyetimiz büyüktür. Bu idrak ve anlayışla çok çalışmalı, ülkemizin değerine değer katmalıyız. Geçmişte ‘Çanakkale Geçilmez’ nidasını tarihe işlerken, bugün Çanakkale’yi 4,5 kilometre uzunluk ve 318 metre yükseklikteki köprü inşasıyla dünyaya açılan bir geçit kılmanın gururunu yaşıyoruz. Bu vesileyle bütün şehitlerimizi rahmetle anıyor, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bütün kahramanlarımızın aziz hatıralarını hürmet ve minnetle yad ediyorum” ifadelerini kullandı.