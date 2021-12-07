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Milletvekili Erdoğan’dan emerji müjdesi

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan; TBMM Genel Kurulunda 2022 Yılı Merkezi Bütçe Kanunu Teklifinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi ile ilgili bölümde AK Parti Grubu adına yaptığı konuşmada Türkiye’nin yenilenebilir enerji konusunda geldiği durumu hatırlatarak, "Avrupa’nın 8 ülkesine eş değer yenilenebilir enerjiye ulaştık" dedi.

GAZİANTEP 07.12.2021, 16:16
Milletvekili Erdoğan’dan emerji müjdesi

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan; TBMM Genel Kurulunda 2022 Yılı Merkezi Bütçe Kanunu Teklifinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi ile ilgili bölümde AK Parti Grubu adına yaptığı konuşmada Türkiye’nin yenilenebilir enerji konusunda geldiği durumu hatırlatarak, "Avrupa’nın 8 ülkesine eş değer yenilenebilir enerjiye ulaştık" dedi.

Milletvekili Mehmet Erdoğan yaptığı konuşmada enerji üretiminin önemine değinerek, enerji ihtiyacının karşılanamaması durumunda dışa bağımlılığın artacağını kaydetti. Enerji üretiminin milli bir mesele olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye’nin de son dönemde yenilenebilir enerji anlamında çok önemli adımlar attığını hatırlattı. Erdoğan, "Enerji üretirsek bunlar olacak; enerji kaynaklarını, yenilenebilir enerjiyi üretemezseniz dışa bağımlı olarak devam edeceğiz. Bugün ülkemiz, özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarında çok büyük mesafeler aldı. Bununla beraber, hepimizin bildiği gibi, Karadeniz’deki 540 milyar metreküp doğal gaz rezervi hem enerji ihtiyacımızı karşılayacak hem dışa bağımlılığımızı azaltacak. Yine bu yıl içerisinde, 2021 yılı içerisinde karada tam 26 tane yeni enerji kaynakları bulundu ve 60 milyon varil enerjiye ulaşılacak. Gerek elektrik enerjisinde gerek rüzgâr enerjisinde Ege’de çok büyük bir şekilde üretimi devam eden ve sürekli artırılan jeotermal enerjide dünyadaki ülkeler arasına girmiş bulunuyoruz. Oran olarak birçoğunda Avrupa’da 1’inci durumdayız, hatta birçoğunda Avrupa’nın 8 ülkesine eş değer yenilenebilir enerjiye ulaştık" dedi.

Milletvekili Erdoğan Türkiye’nin enerji hamlelerini eleştirenlere de tepki göstererek, Avrupa’nın başkenti ve NATO’nun Genel Merkezi konumundaki Brüksel şehrinin ortasında kurulu bulunan Nükleer Enerji Santrallerini hatırlattı. Avrupa’nın da en önemli gündeminin yenilenebilir enerji olduğunu ifade eden Erdoğan, "Brüksel’de tam şehrin merkezinde, yani NATO’nun Genel merkezi, Avrupa Parlamentosunun başkentinde, şehrin göbeğinde Nükleer Enerji var" ifadelerini kullandı.

Türkiye’deki yenilenebilir enerji üretimi konusundaki çalışmalar hakkında da konuşan Erdoğan, "Türkiye’de sadece bir yıllık enerjimizin yüzde 5’ini karşılayacak olan Akkuyu Enerji Santrali var. Bunun gibi ihtiyacımız olan enerjiyi ve enerji çeşitliliğini sağlamadığımız, zenginleştiremediğimiz sürece bağımlılığımız hep artacaktır. Bu da bir milli güvenlik meselesidir. Biz Türkiye olarak her yıl yüzde 5 büyüyoruz. Türkiye her yıl yüzde 5 büyürken, yüzde 5 yeni enerji üretmek zorundadır. Bu zorunluluğu da her türlü kaynaklarla yerine getirecektir ve getirmeye devam edecektir. AK Parti iktidarları olarak kurulduğu günden, iktidara geldiğinden bugüne Türkiye enerjide çağ atlamıştır. Türkiye isteseniz de istemeseniz de her alanda olduğu gibi enerjide de süper güç olma yolunda yürümesine devam ediyor. Bunu hiç kimse engelleyemeyecektir. Yapılan bütün çalışmalar ülkemizin kalkınması, insanlarımızın refahına odaklıdır, bununla ilgili de Hükümet olarak gerekenler yapılmıştır” ifadelerine yer verdi.

Erdoğan konuşmasında 25 Aralık’ta Gaziantep’in Fransız işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü kutlandığını hatırlatarak, Gaziantep’in Kurtuluş Savaşı’ndan sonra günümüze kadar olan süreçteki büyüme hızı ve enerji ihtiyacına dikkat çekti. Erdoğan, "Gaziantep işgal edildiğinde yerle bir edilmişti. 20 bine yakın nüfusunun sadece üçte 2’si kalmıştı. Geri kalanın tamamı Fransızlar tarafından atılan ağır bombalarla katledilmişti. Bugüne geldiğimizde Gaziantep, bu yıl 10 milyar dolar ihracatı yakalayan bir şehir haline geldi. Şimdi şehirde, bitişiğimizde 6’ncı organize sanayiye açacağız. Yine bitişiğimizdeki Kilis’te 27 milyon metrekarelik bir alana yeni bir organize sanayi kuruluyor. Bu da enerji ihtiyacı demektir” diye konuştu.

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