Milletvekili Erdoğan’dan Çetintepe Barajı müjdesi

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Araban Ovası, Yavuzeli Ovası, Keysun ve Kızılin Ovaları’ndaki susuz arazileri suyla buluşturacak olan ve bölge halkının hasretle beklediği Çetintepe Barajı inşaatında gövde dolgu çalışmalarının yüzde 96’sının tamamlandığı müjdesini verdi.

GAP-Adıyaman-Göksu Araban Projesi’nin ilk ve ana ünitesi konumundaki Çetintepe Barajı’nın Çatboğazı ve Harmancık Barajlarıyla Araban Ovası, Yavuzeli Ovası, Besni Keysun ve Besni Kızılin Ovaları’nda toplam 555 bin 130 dekar arazinin sulanmasını sağlayacak olan Çetintepe Barajı’nın gövde dolgu çalışmalarında yüzde 96’sında gerçekleşme sağlandığını belirten AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, “AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, barajın hizmete alınmasıyla beraber ekonomiye yıllık 320 milyon liralık katkı sağlanmasının hedeflendiğini kaydederek, Baraj inşaatı kapsamında batardolar, derivasyon tüneli ve dolusavak imalatlarının büyük kısmının tamamlandı. Barajın gövde dolgu çalışmalarında yüzde 96’sında gerçekleşme sağlandı. çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgede susuz tarımın tarihe karışak, bölgedeki susuz münbit arazilerde yetiştirilecek birbirinden kaliteli tarım ürünleriyle hem ülke hem de bölge ekonomisine önemli katkı sağlayarak bölge insanının ekonomik sıkıntılarını ortadan kaldırıp yüzlerinin gülmesi sağlanacak’’ ifadelerini kullandı.