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Milletvekili Erdoğan’dan Araban’a ziyaret

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Araban ilçesi gezisi sırasında Araban Belediyesini ziyaret etti.

GAZİANTEP 19.06.2021, 16:06
Milletvekili Erdoğan’dan Araban’a ziyaret

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Araban ilçesi gezisi sırasında Araban Belediyesini ziyaret etti.

AK Parti İlçe Teşkilatında, muhtarların ve vatandaşların sorunlarını dinledikten sonra Araban Belediyesi’ne geçen Milletvekili Erdoğan’a Araban Belediyesi ziyareti sırasında Belediye Başkanı Hasan Doğru Erdoğan’a karakalem çalışması tablosunu hediye etti. Belediye Başkanı Hasan Doğru’dan belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler alan Milletvekili Erdoğan, esnaf ziyaretlerinin ardından Gaziantep’teki programlarına yetişmek için ilçeden ayrıldı.

Ziyarette konuşan Milletvekili Mehmet Erdoğan, "Ben hayatta olduğum süre içerisinde bölgeye hizmet etmeye devam edeceğim. Milletvekilliği sürem içerisinde partili partisiz tüm bölge halkına hizmet verdim. Bölge insanları arasında partili veya partisiz her kim olursa olsun beni telefonla arayarak bir talepte bulunan herkese destek vermişimdir. Vermeye de devam edeceğim" dedi.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru ise, "İlçemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ben muhalefetteyken de sayın vekilimin milletvekilliği dönemlerinde ilçemize verdiği hizmetleri hep takdir etmişimdir. Sayın vekilimin ilçemize verdiği hizmetleri hiçbir zaman unutmadık unutamayız. Şahsım ve değerli hemşehrilerim adına sayın vekilime ilçemize verdiği sayısız hizmetlerden dolayı teşekkür ettiğini belirten Başkan Doğru, Araban Belediye Başkanı olarak ben önüme bakarım. İlçeme vereceğim hizmetlerime bakarım. Hiçbir dedikoduya bakmam " ifadelerine yer verdi.
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