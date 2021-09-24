Milletvekili Erdoğan’dan Araban Kaymakamı Sevgili’ye hayırlı olsun ziyareti

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Yardımcısı Ahmet Parlak, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney ile birlikte Araban Kaymakamı Ömer Sevgili’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve AK Parti İlçe Teşkilatı ile birlikte ilçe kaymakamlığına yeni atanan Araban ilçesinin yeni Kaymakamı Ömer Sevgili’yi makamında ziyaret eden Milletvekili Erdoğan Kaymakam Sevgili’ye hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, ilçe ile ilgili konuları birlikte değerlendirerek görevinde başarılar diledi.