Milletvekili Erdoğan’dan Aile Sağlığı Merkezi müjdesi

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Araban’ın Elif mahallesinde bulunan Aile Sağlığı Merkezi binasının çürümeler nedeniyle yıkılarak yerine yenisinin inşa edileceğini duyurdu.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Gaziantep’in Araban ilçesi Elif mahallesinde bulunan ve yaklaşık 30 yıl önce inşa edilen Elif Aile Sağlığı Merkezi’nin betonunda yaşanan çürümeler nedeniyle yıkılıp yerine yenisinin inşa edileceğini açıkladı. Milletvekili Erdoğan, yaklaşık 10 bin vatandaşa sağlık hizmeti veren Elif Aile Sağlığı Merkezi için Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünün yatırım programına alınması için çalışmalar başlattı.

Eskisinin yerine yeni bir merkez yapılacak

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan yaptığı açıklamada, vatandaşların talepleri üzerine çalışmalara başlanıldığını ifade ederek, ’’Araban ilçemize bağlı Elif kırsal mahallemizdeki Aile Sağlığı Merkezi’nde bölgedeki 8 mahallede yaşayan vatandaşlarımıza sağlık hizmeti vermektedir. Merkez’in lojmanlarındaki betonların çürümesi sebebiyle vatandaşlar bana ulaşarak yeni merkez talebinde bulunmaları üzerine gerekli girişimlerde bulundum. Konuyla ilgili vatandaşlarımızın taleplerinin yerine getirilmesi için çalışmalar sürüyor. Gaziantep’in Araban İlçesinde artan iş yükü ve hizmetin daha kaliteli sağlanması amacıyla Araban ilçesine bağlı Elif Mahallesine 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve hizmet binası Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünce planlanmakta” diye konuştu.