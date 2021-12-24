Milletvekili Erdoğan’dan 25 Aralık mesajı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, 25 Aralık Gaziantep’in Kuruluşu’nun 100. yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Erdoğan mesajında, “Gazi şehir, 6 bin 317 evladını şehit vererek hiçbir yerden yardım ve destek almadan ‘Ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum’ inancıyla Ayıntap’ı düşman işgalinden kurtarmış ve ‘Gazi’lik onuruna nail olmuştur. Bu kahraman halk, annesinin iffetine saldıran Fransız askerlerine taş atarak karşı koymaya çalışan ilk şehidi 14 yaşındaki Kamil’i, köprübaşındaki kararlı mücadelesiyle, ‘Düşman askeri cesedimi çiğnemeden Antep’e giremez’ diyen Şahinbey’i, ‘Vurun Antepliler namus günüdür’ diyen Karayılan’ı ile ‘Ya İstiklal Ya İzmihlal’ kararlılığıyla işgale direnmiştir. Bu şartlarda bile Antepliler ve kahraman evlatları, nice gizli kahramanlarıyla, göğüs göğüse çarpışarak, adeta dünyaya haykırırcasına, yayılımcı ve işgalci Fransızları geldikleri gibi geri göndermeyi başarmışlardır diyen Erdoğan sözlerine şöyle devam etti. Bizler de bu ülkenin bağımsızlığı için milli beraberliğimize, milli tarihimize, milli kültürümüze ve milli servetimize sahip çıkarak gelecek nesillerimize daha büyük Türk devleti bırakmalıyız. Gaziantep’imiz geçmişte olduğu gibi bugünde kültürel ekonomik ve sosyal alanda göstermiş olduğu başarıyla örnek bir şehir olmaya devam etmektedir. Gelişmişliğin ve modern hayatın beşiği olmaya devam etmektedir. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnet duygusuyla anıyor; üretkenliği ve çalışkanlığıyla daima ileriyi hedefleyen, geçmişi ile onurlanan ve şehrimizi parlayan bir yıldız konumuna getiren tüm Gaziantep halkının 25 Aralık Kurtuluş Bayramı’nı kutluyorum” ifadelerini kullandı.