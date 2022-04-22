Milletvekili Erdoğan’dan 23 Nisan kutlaması

Ak Parti Gaziantep Milletvekili ve Sanayi, Ticaret Komisyonu Üyesi Mehmet ERDOĞAN, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Milletvekili Erdoğan mesajında, ’’TBMM, milletimizin verdiği kurtuluş ve varoluş mücadelesi içinde 23 Nisan 1920’de açılmış ve milleti temsil etme yetkisini bünyesinde toplanmıştır. Milli iradenin tecelli ahı TBMM, milletimizi ortak ideallerde buluşturmuş, ülkenin içinden geçtiği olağanüstü dönemlerde, üstlendiği sorumluluğa yakışır bir şekilde yerine getirmiştir. Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasını, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasını, büyük reformların millet iradesi doğrultusunda hayata geçirilmesini sağlayan TBMM, dünya parlamentoları arasında itibarlı bir konuma sahiptir. 102 yıldır devam eden bu durum bundan sonrada böyle devam edecektir. Türkiye olarak inanıyoruz ki; hangi ülkede olursa olsun tüm çocukların savaş, açlık ve kargaşa ortamından uzak bir şekilde yaşamaları, barış içinde bir dünyanın da kapılarını açacaktır. Biz çocuklarımıza güveniyoruz; bizim gençlerimizden beklentilerimiz çok büyük. İnanıyorum ki onlar da, kendilerine sunulan imkânları iyi değerlendirecek, tarihlerinden aldıkları özgüvenle büyük başarılara imza atacaklardır, bizler de geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, daha büyük, daha güçlü, daha zengin, daha istikrarlı bir Türkiye’de yaşamaları için milletimizden aldığımız güçle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu duygularla, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal’i, Kurtuluş Savaşımızı sevk ve idare eden ilk Meclis’teki tüm milletvekillerini, bize bu vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Tüm çocuklarımızın, tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyorum’’ ifadelerini kullandı.