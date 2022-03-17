Milletvekili Erdoğan’dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıldönümü münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan yayımladığı mesajında 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıldönümünü kutlayarak, “Çanakkale destanı, bir milletin bütün dünyaya karşı onurunu, şerefini, namusunu ve bağımsızlığını kanının en son damlasına kadar nasıl koruduğunu gösteren emsalsiz bir şahlanış destanıdır. Tarihimizde unutulmaz iz bırakan şehitlerimizin ve yüz binlerce gazimizin bizlere armağan ettiği bir destanın; ÇANAKKALE zaferinin 107. yıldönümünü büyük bir gururla kutluyoruz. ‘Ya istiklal ya ölüm’ diyen bir millet sadece tarihe altın harflerle yazılan bir zafer elde etmekle kalmamış bu zaferle birlikte geleceğini de kazanmıştır. Çanakkale’de siperde düşman askerine atacak mermimiz yokken bugün şükürler olsun kendi silahımızı kendimiz yapar hale geldik. Bu uğurda mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetlerimizi çağımızın en ileri teknolojileri ile güçlendirmek için İHA ila SİHA, yerli tank, helikopter ve uçak projelerini bir bir hayata geçiriyoruz. 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi, kutsal vatan topraklarını canları pahasına müdafaa ederek şehitlik mertebesine ve onuruna erişen aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla hatırlıyoruz. Şehit kanları ile sulanmış kutsal vatan toprakları, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk Gençliği ve tüm Türk ulusu tarafından en kutsal emanet olarak müdafaa ve muhafaza edilecektir. Bu duygularla, bizlere bu büyük zaferin gururunu armağan eden, bu mücadeleye iştirak eden büyük Türk ordusunun kahraman mensuplarını, onu her şeyiyle destekleyen aziz Türk Milletini ve vatanları uğruna hayatlarını feda eden bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun” ifadelerini kullandı.