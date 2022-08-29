Milletvekili Erdoğan ve Koçer’den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

AK Parti Gaziantep milletvekilleri Nejat Koçer ve Mehmet Erdoğan, 30 Ağustos Zaferi’nin Yıldönümü münasebetiyle mesaj yayımladı.

Milletvekili Erdoğan, “Kurtuluş Savaşımızın en önemli destanlarından birisi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı Türk Milleti’nin sarsılmaz imanının bir göstergesidir. Köşeye sıkışmış, işgale uğramış, yoksul düşmüş, darda kalmış, şehit olmuş ve canı yanmış bir milletin neleri başarabileceğini, hangi zorlukları ve mihnetleri aşabileceğini net olarak göstermiştir. Hiç unutulmamalıdır ki Dünya savaş tarihine geçen bu şanlı zaferle Türk Milleti, şehit kanlarıyla sulanan vatanı üzerinde asla boyunduruk kabul etmeyeceğini göstermiştir. Bu aziz millet, yıkılmakta olan büyük bir imparatorluğun küllerinden yeni bir ülkenin doğmasına vesile olan kahraman evlatlarını daima minnet ve şükranla anmaktadır. Birliğimize, dirliğimize ve hayat hakkımıza göz koyan gafiller mutlak anlamda ders ve ibret çıkarmalıdır. Yine çok iyi bilinmelidir ki bu milleti savaşlarla yıkamayanlar hain terör saldırılarıyla da yıkamayacaklardır. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü dünya var oldukça devam edecektir. Bu Millet denge unsuru olarak var olacak, var olduğu sürece de varlığından, birliğinden ve dirliğinden asla taviz vermeyecektir. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın yıldönümü dolayısıyla bu topraklarda hür ve kendi bayrağımız altında yaşamamızı kanları ve canları pahasına sağlayan Aziz Türk Milletini, Gazilerimizi ve Kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin tüm mensuplarını kutluyor, Bu vatan uğruna canlarını feda eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Aziz Şehitlerimize Cenabı Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun” dedi.

Milletvekili Koçer ise mesajında, “Cumhuriyete hayat veren 30 Ağustos zaferinin 100. yıldönümünü kutlamanın heyecan, sevinç ve gururu içerisindeyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 26 Ağustosta başlayarak 30 Ağustos 1922’de zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Savaşı ile esarete son verilmiş, Anadolu topraklarına bağımsız ve güçlü Türkiye Cumhuriyetinin temelleri atılmıştır. Her safhası benzersiz kahramanlıklar ve destansı bir mücadele ile geçen Kurtuluş Savaşına vurulan 30 Ağustos mührü, bağımsızlığımızın vesikası olmuştur. Bu şanlı mücadelenin verildiği süreçte sergilenen birlik ve beraberlik, sonsuza kadar sürecek olan bağımsızlığımızın mayasıdır. İmkansızlık ve yokluğun ortasında türlü zorlukların aşılarak kurulduğu Cumhuriyeti, yüzlerce yıldır sürdürdüğümüz kardeşlik ruhu ile birlik ve beraberlik içinde daha da yüceltmek için var gücümüzle çalışıyoruz. 30 Ağustos Zaferinin 100. yıldönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını başta olmak üzere, bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi; rahmet, minnet ve şükranla anıyor, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum" ifadelerini kullandı.