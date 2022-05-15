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Milletvekili Erdoğan Çiftçiler Gününü tarlada kutladı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan Çiftçiler Günü dolayısıyla çiftçileri tarlada ziyaret etti.

GAZİANTEP 15.05.2022, 11:58
Milletvekili Erdoğan Çiftçiler Gününü tarlada kutladı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan Çiftçiler Günü dolayısıyla çiftçileri tarlada ziyaret etti.

Gaziantep’in Araban ilçesinde Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun tarafından organize edilen, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününde Araban Ovası’nda sarımsak tarlasında çalışan çiftçileri Belediye Başkanı Hasan Doğru ve diğer ilçelerin ziraat odası başkanlarıyla birlikte ziyaret eden Milletvekili Erdoğan, çiftçilerin çiftçiler Gününü tarlada kutladı.

Arabanlı çiftçilerin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününü kutlamak için AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Şehitkamil Ziraat Odası ve Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Cuma Yiğit, Yavuzeli Ziraat Odası Başkanı Bekir Sakar, Oğuzeli Ziraat Odası Başkanı Mustafa Uğur, AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney, CHP Araban İlçe Başkanı Hüseyin Kılıç ile birlikte Araban Ovası’nda yetişen ve ünü ülke sınırlarını aşan Araban Sarımsağının yetiştirildiği bölgelerde çiftçilerin gününü kutladı. Yolveren mevkiindeki sarımsak tarlasında ot temizliği çalışması yapan çiftçilerle bir araya gelen Milletvekili Erdoğan, Belediye Başkanı Doğru ile beraberindeki heyet Arabanlı sarımsak üreticisi çiftçilerle bir süre sohbet etti.

Milletvekili Erdoğan’a Ardıl Barajı için teşekkür eden çiftçiler, Çat Boğazı ile Harmancık Barajına acil ihtiyaçlarının olduğunu belirterek, her iki barajında biran önce hayata geçirilmesi için talepte bulundu.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan yaptığı açıklamada, ’’Bugün 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü, bu günü Gaziantep adına Araban’da kutlamayı uygun gördük, sebebi de sarımsakta Gaziantep’te bir isim oldu, marka oldu. Özellikle başka illerimizdeki sarımsakları da destekleyici bir üretim modeli geliştirildi. Araban’dan bütün Türkiye’ye sarımsağımızı tanıtalım dedik. Tabi burada inşallah bir iki hafta sonra da sert buğdaydan yapılan Araban firiğinin de sarımsak ile birlikte hem hasadı yapılacak hem de Araban Belediyemiz tarafından organize edilen firik ve sarımsak festivali düzenleyeceğiz. Arabanlı çiftçilerimizin 14 Mayıs Çiftçiler Gün’nü kutlamak için buradayız. Bugün burada sarımsak tarlalarındaki otların temizlik işlemi yapılıyor. Hasat zamanı olmamasına rağmen sarımsaklarımızın büyüklük ve aroma kalitesini hep birlikte görüyoruz. Tabi ki bizin burada ileriki yıllarda artan sulama olaylarıyla beraber Ardıl Barajından sonra şu anda ana gövdesi tamamlanan Çetinte Barajı da birkaç yıl sonra bu toprakları suladığında Arabanımız, Yavuzeli’miz ve Kahramanmaraş’ın bir kısım topraklarıyla Gerek sarımsakta gerek diğer ürünlerde yılda 2 ürün hatta bazı ürünlerde 3 ürün alacağımız hem kalitede hem aromada bir merkez haline gelecek. Toplam 550 bin dönüm arazinin inşallah sulaması gerçekleşecek. Tabi yıllardır bu mücadeleyi veriyoruz, verdiğimiz proje çok büyük, şu anda Çetintepe Barajının ana gövdesi tamamlandı ama yolda 3 tane tüneli var ve bir viyadük köprüsü var, çok büyük devasa bir proje daha öncesi hesaplamalarla 6,5 milyarı bulan dev bir projedir. İnşallah birkaç yıl sonra yani önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde tabi tam kesin tarihini kestiremiyoruz ancak şunu biliyoruz ki ana gözdesi tamamlanan bir baraj artık adım adım geliyor. Araban Ovası’nda gerçekleşen 25 bin dönüm üzerindeki sarımsak o zaman 50 bin dönüm 100 bin dönüm olabilir neden olmasın yeter ki sulu arazi olsun, bu bölgemiz inşallah Türkiye’yi doyuracak, bu duygularla çiftçilerimizin bu gününü kutluyorum, hepsinin emeğine sağlık ellerine sağlık hepsine teşekkür ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru ise, ’’Burada çiftçiler günü vesilesiyle toplanmış bulunmaktayız. Her zaman olduğu gibi bugün de bizi yalnız bırakmayan Milletvekilimiz Mehmet Erdoğan’a teşekkür ediyoruz. Diğer ilçelerimizin ziraat oda başkanları da bizleri gururlandırdı. Burada çiftçilerimizin vermiş olukları emekleri kendi gözlerimizle burada gözlemledik. Büyük bir emek var, büyük bir gayret var, onların alın teri gerçekten saygıya değer bu anlamda da ben bugün burada 14 Mayıs Çiftçiler Günü vesilesiyle tüm çiftçilerimizin çiftçiler günü kutluyorum” dedi.

Şehitkamil Ziraat Odası ve Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Cuma Yiğit de, ’’Bugün Gaziantep’in Araban ilçesinde bereketli toprakların üzerindeyiz. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü tüm çiftçilerimizin günü kutluyoruz. En zor şartlarda çiftçilik yapan yazın sıcağını heder etmeyen kışın soğuğunu mazeret etmeyerek işini düzgün yapan çiftçilerimize bol bereketli bir yıl ve hasat dileyerek, vekilimize de bizleri yalnız bırakmayıp her zaman çiftçinin yanında olduğu için kendisine çok teşekkür ederim. Araban ilçemizin gerçekten sarımsağıyla firiğiyle bereketli bir toprağı var. Çiftçilerimiz de çalışarak üretiyorlar. Tüm çiftçilerimizin gününü kutlar bol bereketli bir hasat yılı dilerim’’ şeklinde konuştu.

Yavuzeli Ziraat Odası Başkanı Bekir Sakar, ’’Bugün 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü, bütün çiftçilerimizin çiftçiler gününü kutluyorum. Şu an Araban Ovası’ndayız. Araban Ovası’nda yetiştirilen sarımsak tarlasındayız. Küçük bir alanda sofralık yeşil sarımsak hasadının başladığı ilk güne denk gelen 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nde tüm çiftçilerimizin çiftçiler gününü kutluyorum’’ dedi.

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Altun ise, ’’14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü vesilesiyle düzenlediğimiz kutlama programımız için davet ettiğimiz ve davetimize icabet eden AK Parti Gaziantep Milletvekilimiz Mehmet Erdoğan, Araban Belediye Başkanımız Hasan Doğru ve tüm ilçelerimizin ziraat odaları başkanlarımız, AK Parti Araban İlçe Başkanımız Kamil Murat Kasney, CHP Araban İlçe Başkanımız Hüseyin Kılıç ile katılım sağlayan tüm misafirlerimizle birlikte çiftçilerimizle bir araya gelerek Arabanlı çiftçilerimizin gününü kutladık. Bu güzel günümüzde beraber olduk. Tüm çiftçilerimizin ve tarım işçilerimizin dünya çiftçiler gününü kutluyor, tüm misafirlerimize bu anlamlı günde bizi ve çiftçilerimizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.

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