Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Gaziantep’in spor salonu sorununu meclise taşıdı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Gaziantep’in spor salonu sorununu meclis gündemine taşıdı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan şehir merkezine yapılmak üzere büyük bir spor salonu talep etti.

Korona virüs tedavisinin ardından çalışmalarına aynı hızla başlayan MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma ile Gaziantep’in spor salonu sorununu dile getirdi.

Şehir merkezinde ivedi olarak bir veya daha fazla spor salonu yapılması gerektiğini meclise taşıyan Gaziantep Milletvekili Taşdoğan, “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Gaziantep’e yapmış olduğu yatırımlar ile birlikte şehrimiz gençlik ve spor anlamında önemli bir konuma gelmiştir. Öncelikle bu yatırımlardan dolayı teşekkür ederim. Gaziantep’in emektar spor salonlarından olan Kamil Ocak Spor Salonu’nun yıkılmasının ardından şehir merkezimiz de müsabık bir veya daha fazla spor salonu ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Avrupa’da ter döken Gaziantep Basketbol takımımız ve diğer alt liglerde bulunan takımlarımızın resmi müsabaka yükünün tamamı Şahinbey Spor Salonu’na kalmıştır. Bu sebeple Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ivedi şekilde Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze tahsisli ve merkezi konumda bulunan arsalar üzerine şehrimize yakışır büyüklükte müsabık spor salonları kazandırması ihtiyaç olarak hasıl olmuştur” diye konuştu.