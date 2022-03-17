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Migren kişiye özel tedavilerle önleniyor

Özel Hatem Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Işıl Güzel, migren hastalığı ve tedavisi hakkında bilgiler verdi. Nedeni hala tam olarak bilinmeyen migren hastalığının insanların yaşam kalitesini düşürdüğünü söyleyen Uzman Dr. Güzel, kişiye özel tedavilerle hastalığının önlenebilir olduğunu vurguladı.

GAZİANTEP 17.03.2022, 13:00
Migren kişiye özel tedavilerle önleniyor

Özel Hatem Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Işıl Güzel, migren hastalığı ve tedavisi hakkında bilgiler verdi. Nedeni hala tam olarak bilinmeyen migren hastalığının insanların yaşam kalitesini düşürdüğünü söyleyen Uzman Dr. Güzel, kişiye özel tedavilerle hastalığının önlenebilir olduğunu vurguladı.

Özel Hatem Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Işıl Güzel, migren hastalığı hakkında detaylı bir şekilde açıklamalarda bulundu. Hastalığın nedenlerinden, türlerin, tedavi yöntemlerinden bahseden Uzman Dr. Güzel, hastalığın kişiye özel tedavi yönteminin olduğunu ve hastalığın önlenebilir bir hastalık olduğunu sözlerine ekledi.

“Migren, kadınlarda daha sık görülebilen bir hastalıktır”

Migren hastalığının erkeklere oranla kadınlarda daha fazla görüldüğünü belirten Özel Hatem Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Işıl Güzel, “Baş ağrısı toplumun yüzde doksanında görülen yaygın bir şikâyettir. Herhangi başka bir hastalık ile bağlantısı olmayan baş ağrıları; Primer (birincil) baş ağrılarıdır ve sık görülen tipidir. Herhangi bir hastalığı bağlı ortaya çıkan baş ağrıları ise sekonder (ikincil) baş ağrılarıdır ve nadir görülür. En sık primer baş ağrıları arasında yer alan migren, herhangi bir yaş döneminde başlayabilen, geçici olmayan, kadınlarda daha sık görülebilen bir hastalıktır. Her 20 erkekten birinde ve her 5 kadından birinde ortalama yüzde 10 sıklıkla izlenir. Çocukluk döneminde dahi başlayabilmesine rağmen sıklıkla ergenlik döneminde başlar. Menopoz ile sıklığında azalma gözlenir. Ailesinde migren olan kişilerin çocuklarında da migren gelişme riski 3 kat yüksektir” dedi.

“Migren, hastaların yaşam kalitesini düşürüyor”

Migren hastalığının insanların yaşam kalitesini düşürdüğünü ifade eden Uzman Dr. Güzel, “Migren birkaç saatten birkaç haftaya kadar sürebilen genellikte tek taraflı ağrı ataklarının olduğu genetik özelliklerin etkilediği klinik bir sendromdur. Ağrı sırasında bulantı, ışığa ve sese hassasiyet hareket ile tetiklenme izlenir. Hastaların topluma göre yaşam kalitesi düşüktür. Genetik ve çevresel faktörler birlikte etkilidir. Auralı ve aurasız olmak üzere 2 ana tipi bulunur. Yüzde 10 sıklıkla görülen auralı migrende baş ağrısı gelişiminden yaklaşık 1 saat önce gözde başlayan parlak zikzak çizgiler bulanık görme, ışık çakmaları ayrıca baş dönmesi hissizlik karıncalanma kol ve bacakta güçsüzlük duyu kaybı kelimeleri karıştırma gibi belirtiler ve bulantı başlayabilir. Aurasız migrende ise klasik migren olarak bilinen en sık tipidir, herhangi bir duyusal ve fiziksel belirti vermeden ağrının kademeli olarak başlaması tipiktir. Migrenin altta yatan sebepleri kısmen aydınlatılmış olsa da hala nedeni tam olarak bilinmemektedir. Genetik santral, vasküler nöronel sebepler, biyokimyasal ve fizyolojik risk faktörleri migrene zemin hazırlar” ifadelerini kullandı.

“Migren tedavisi kişiye özeldir “

Migren’in kesin tedavisi olmayan bir hastalık olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Işıl Güzel, kişiye özel tedavilerle hastalığın tedavi edildiğini vurgulayarak, “Migren tedavisi kişiye özeldir. Tedavi yaklaşımı genel olarak belirti, atak sıklığının ve ağrı şiddetinin azaltılmasına yöneliktir. Tedavi planı hastanın yaşına ataklarının sıklığına tipine, ciddiyetine ve hastanın ek hastalıklarına göre değişkenlik gösterebilir. İlaçlı ve ilaç dışı tedaviler mevcuttur. İlaçlı tedavide amaç ağrının oluşmasını önleyici ve ağrı başlamış ise durdurmaya yönelik atak tedavisidir. Önleyici tedavide ayda 2 ve daha fazla atak ya da ayda 4 ve daha fazla sayıda ağrılı gün geçiren, atakları gittikçe sıklaşan yaşam kalitesi düşen hastalara uygulanır. Hekim tarafından verilen tedavi belirlenen doz ve sürede düzenli olarak kullanılmalıdır. Bu amaç ile betablokerler, kalsiyum kanal blokerleri, anti depresanlar, antiepileptikler, botulunim toksin a tipi ilaçlar ve galgalcanezumab gibi migren aşıları kullanılır. Atak tedavisinde ise basit ve kombine analjezikler NSAİİ, triptanlar ergot türevleri ve nöronepitikler kullanılır. Burada amaç ağrıyı hızlı ve etkili şekilde sonlandırmaktır. İlaç dışı tedavide rahatlama teknikleri, egzersiz, düzenli uyku, kaliteli beslenme gibi yaşam şeklinin düzenlenmesi önemlidir. Diyet, ışık, hava, yükseklik ve hormonel değişimler gibi tetikleyici faktörlerin farkına varılması amaçlı günlük tutulması ve bunlardan kaçınılması çok önemlidir. Her baş ağrısı migren değildir altta yatan sebeplerin dışlanması amacıyla mutlaka nöroloji uzmanına başvurulmalı size özel tetkik ve tedavi yapılmalıdır. Unutulmamalıdır ki migren önlenebilen bir hastalıktır” diye konuştu.

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