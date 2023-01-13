Mide kanserinde beslenmeye dikkat

Medical Point Gaziantep Hastanesi, Uzm. Dyt. Özlem Güleçoğlu, mide kanseri rahatsızlığı konusunda onkolojik tedavi gören hastalarda birleşik kombinasyonlu, kişiye özgü beslenme tedavisi uygulandığını belirterek, beslenme düzeni ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyarılarda bulundu.

Uzm. Dyt Güleçoğlu, mide kanseri hastalarının beslenmesi ile ilgili önerilerde bulundu. Mide kanseri rahatsızlığı ile mücadele eden hastaların anlık olarak, ağırlık kaybı ve iştahsızlık şikayeti ile karşılaştığını belirten Uzm. Dyt. Güleçoğlu, mide kanseri rahatsızlığı konusunda onkolojik tedavi gören hastalarda birleşik kombinasyonlu, kişiye özgü beslenme tedavisi uygulandığını belirtti. Mide kanseri için onkolojik tedavi gören hastalarda, tedavi ile birlikte beslenme düzeni ile ilgili olarak, dikkat edilmesi gereken noktaların altını çizen Güleçoğlu, "Bu hastalar, rahatsızlıkları nedeniyle, az ve sık yemeliler ve bu öğünler de sık öğünler biçiminde hazırlanmalıdır. Gazlı içeceklerin tüketilmemesi gerektiği gibi, yemek aralarında da su tüketilmemelidir. Su tüketilecekse de özellikle de yemekten 30-40 dakika sonra veya önce tüketilmelidir. Tam tahıllı ekmek, kepekli ekmek ve kuru baklagiller, brokoli, karnabahar, pırasa, portakal gibi posa oranı yüksek ve gaz yapıcı sebze ve meyvelerin tüketiminden özellikle uzak durulmalıdır. Günü değerlendirmek için güne erken başlamaya ve kahvaltı yapmaya özen gösterilmelidir. Günde yüksek kalorili ve yüksek proteinli atıştırmalıklar seçilmelidir. Örneğin, yumurta, kaşar peyniri, sütlü tatlı, fıstık ezmesi, kuruyemişler, puding gibi Onkolojik tedavi gören kişi bu yiyecekleri tüketemiyorsa mutlaka doktoruna ve diyetisyenine danışarak sıvı beslenme tarzı destek ürünleri de kullanabilir. Protein yönünden zenginleştirilmiş yumurta ile terbiyelenmiş çorbalar, kıymalı ya da tavuklu çorbalar, etli yemekler tercih edilebileceği gibi, içecek olarak süt ya da ayran önerilebilmektedir. Mide kanserinin en sık görülen nedenlerin başında B12 vitamini, demir, kalsiyum, folik asit eksikliğidir. Bunun için bu vitamin ve mineralden zengin besinler ise şöyle sıralanabilir. B12 vitamini içeren besin kaynakları; Organ etleri, et, tavuk, balık, yumurta sarısı ve peynir, Demir yönünden zengin olan gıdalar; Karaciğer kırmızı et, yumurta, yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller olarak öne çıkmaktadır. Kalsiyum kaynağı ürünler ise; Süt ve süt ürünleri, sert kabuklu kuruyemişler, yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller, Folat yönünden ise organ etleri (karaciğer, beyin, böbrek gibi), kuru baklagiller, tam tahıllı ekmek, sert kabuklu kuruyemişler, yeşil yapraklı sebzeler, ıspanak, lahana, karnabahar olarak sıralanmaktadır. Bu yiyecekleri onkoloji hastaları mutlaka tüketmeli bu süreçte hekimin ve diyetisyenlerine mutlaka danışarak hareket etmelidirler" diye konuştu.