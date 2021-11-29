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MHP’den Sağlık Bakanı Koca’ya eşekkür

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) doktor milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Sağlık Bakanlığı bütçe görüşmelerinde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya teşekkür ederek, Gaziantep’in sağlıktaki sorunlar ve projeler ile ilgili önerilerde bulundu.

GAZİANTEP 29.11.2021, 13:12
MHP’den Sağlık Bakanı Koca’ya eşekkür

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) doktor milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Sağlık Bakanlığı bütçe görüşmelerinde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya teşekkür ederek, Gaziantep’in sağlıktaki sorunlar ve projeler ile ilgili önerilerde bulundu.

MHP Gaziantep Milletvekili ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyesi olan Doç.Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, TBMM’de Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen Sağlık Bakanlığı bütçe görüşmelerinde söz alarak Gaziantep’in sağlıktaki sorunlarını ve projelerini dile getirdi. Toplam 40 bin sağlık personeli alımı müjdesinden duydukları memnuniyeti de ifade eden Milletvekili Taşdoğan, Sağlık Bakanı Koca’ya ve ekibine teşekkür etti.

“Alo 182 ve MHRS sistemindeki randevu sıkıntısı giderilmeli”

Hastaların son zamanlarda ALO 182 ve MHRS Sistemi üzerinden randevu almakta sorunlar yaşadığını ve bu durumun mağduriyet oluşturduğunu ifade ederek sözlerine başlayan MHP Gaziantep Milletvekili Doç.Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, “Covid mesailerini ve diğer sağlık çalışmalarını yakından takip etmekteyiz ve sağlık çalışanlarımızın da her zaman destekçisiyiz. Fakat son zamanlarda bu yoğunlukların vermiş olduğu etkiyle ‘Alo 182’ ve ‘MHRS’ sistemi üzerinden randevu almak isteyen hastalar sorunlarla karşılaşmaktadır, randevular uzamaktadır. Ayrıca randevu alıp hastaneye giden bir hasta daha sonra aynı hastanede başka bir branştaki hekime yönlendirildiğinde tekrardan randevuyu alması gerektiği ifade ediliyor ve sorun başa dönüyor. Hastalar tekrar randevu oluşturmak için Alo 182 ve MHRS sisteminden randevu almak zorunda kalıyorlar. Sağlık Bakanlığının ilgili çalışmalarda bulunması ve sorunu çözüme kavuşturması mağdur olan hastalarımız açısından büyük önem arz etmektedir” dedi.

Sağlıktaki her ihtiyaca değindi

Gaziantep’te devam eden ve yapılması gereken sağlık projeleri konusundaki ihtiyaçlara bir bir değinen MHP’li doktor vekil Ali Muhittin Taşdoğan, bu ihtiyaçları ise şöyle sıraladı, “Öncelikle, Oğuzeli ilçemizde yapılması planlanan ve yatırım programına alınan 50 yataklı hastane için teşekkür ederim, bir an önce temelinin atılmasını bekliyoruz. Şehir merkezimizde Çocuk Hastanesi’nin yanında bulunan ve temel atma işlemi gerçekleşen 400 yataklı ek bina için ödenek talebi il müdürlüğünce yapılmıştır. Bu projenin sağlıklı devam edebilmesi ve gününde vatandaşlarımızın hizmetine açılabilmesi için talep edilen ödeneğin hızlandırılması ve sonraki ödeneklerin düzenli olarak gönderilmesi de önem arz etmektedir. Şehitkamil ilçesi Beykent’te yapılacak olan ve bölgemizin ihtiyacı olan 400 yataklı hastanenin planlamaya alındığı haberini öğrendik, inşallah bir an önce temeli atılır. 25 Aralık Devlet Hastanesi’nin yenilenmesi ve ek bina inşaatına başlanmıştır. Bu konuyla ilgili olarak da destekleriniz için teşekkür ederim. Nurdağı ilçemize en az 50 yataklı bir hastane ihtiyacı oluşmuştur, Nurdağlı hemşehrilerimizin de beklentisi bu yöndedir. Birinci basamak sağlık hizmeti sunan, bireysel ve ailesel sağlık şartlarının düzenli takibinin yapıldığı, sağlık problemlerinde detaylı tetkik gerektirmeyen aile hekimliği hizmeti verilen kuruluş olan aile sağlığı merkezlerinin gazi şehrimizdeki sayısı 172’dir. Bu sayının arttırılması ve mevcut ASM’lerin çeşitli bakım ve onarımlarının yapılması vatandaşlarımız için önemli bir hizmet olacaktır”.

Şehir Hastanesi’ni de sordu

Öte yandan yapımı devam eden bin 875 yataklı Gaziantep Şehir Hastanesi ile ilgili konuya da değinen MHP Milletvekili Taşdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya hitaben, “Yapımı tamamlandığında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük hastanesi özelliğini taşıyacak olan ve Ankara ile İstanbul’un ardından Türkiye’nin 3’üncü büyük şehir hastanesi olma özelliğini taşıyan bin 875 yataklı Gaziantep Şehir Hastanesi’nin tamamlanması için atılan adımlara teşekkür ediyorum. Tamamlanma süresi ve şu anki durumlarıyla ilgili bilgiyi Gaziantep kamuoyu merak ediyor” diye konuştu.

Gaziantep Milletvekili Doç. Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, sözlerini, Gaziantep’e yapmış oldukları yatırımlar ve projelerden dolayı başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere tüm ekibine ayrı ayrı teşekkür ederek tamamladı.

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