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MHP’den 25 Aralık kutlama mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekileri Ali Muhittin Taşdoğan ve Sermet Atay, yayımladıkları mesaj ile 25 Aralık Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla bir kutladı.

GAZİANTEP 24.12.2020, 13:27
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MHP’den 25 Aralık kutlama mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekileri Ali Muhittin Taşdoğan ve Sermet Atay, yayımladıkları mesaj ile 25 Aralık Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla bir kutladı.

Gaziantep’in tarihin altın sayfaları arasına muhteşem bir kahramanlık destanıyla yazıldığını kaydeden Milletvekili Taşdoğan, mesajında, "25 Aralık 2020 tarihi, Şehr-i Ayıntab-ı Cihan’ın gazi şehir olarak düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümüdür. Geçtiğimiz günlerde hafızalarımızı bir kez daha tazeleyen Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin, ‘Bu melanet istilacıların hangi canilikleri yaptığını görebilmek için 1920 Antep’ini, Adana’sını, Urfa’sını incelemek kaçınılmaz bir ödev, ertelenemez bir görev, milli bir mükellefiyettir’ sözlerine binaen bu günleri iyi anlamak için o günlere tekrar bakmamız gerekiyor. Antep Savunması, Türk Milleti’nin şahikasını teşkil eden bir kurtuluş mücadelesidir. Her türlü yokluk ve zor şartlarda, topraklarını işgal etmek isteyen Fransızlara karşı, Anteplilerin hiçbir yerden yardım ve destek almadan ve 6 bin 317 şehit verme bedeliyle ortaya koydukları o müthiş direniş, Anadolu insanına yeniden umut olmuş, inanç olmuş ve milli mücadelenin başlamasına öncülük etmiştir. Bu nedenledir ki Gaziantepliler Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Ben Gazianteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki, onlar Antep’i kurtardıkları gibi Türkiye’yi de kurtardılar’ ve ‘Türküm diyen her şehir, her kasaba ve en küçük Türk köyü, Gazianteplileri kahramanlık misali olarak alabilirler’ iltifatına mazhar olmuşlardır. Bu vesileyle şehitlerimizi rahmetle anıyor, Gazilerimizi minnetle selamlıyor, Gazi şehrimizin 99’uncu kurtuluş yıl dönümünü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

"Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkan vekili Sermet Atay, ise mesajında, "Antep savunmasının, milletimizin bağımsızlığına olan düşkünlüğünü ve vatan topraklarının tehlikeye girmesi halinde vereceği mücadelenin boyutunu göstermesi bakımından büyük önem taşıdığını belirterek, 99 yıl önce Anteplilerin şehri işgal etmek isteyen emperyalist kuvvetlere karşı emsalsiz bir mücadele ile büyük bir kahramanlık destanı yazıdığını ifade etti. Atay, mesajında, "Anteplilerin, düşman kuvvetlerine karşı verdiği bu onurlu mücadelenin, milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne olan düşkünlüğünün, vatanına, bayrağına ve ezanına olan bağlılığının eseridir’’ diyen Atay, ‘’Atalarımızın, açlığa, yoksulluğa, cephanesizliğe ve her türlü zorluklara rağmen gerçekleştirdiği bu direniş destanı, Milli Mücadele için kıvılcım olurken, Antep’e de Gazilik unvanının verilmesine vesile olmuştur. Dünyadaki tüm mazlum milletlere rehber olan ecdadımızın o şerefli mücadelesi bugün bizlere ışık olmaya, yol göstermeye devam etmektedir. "Antep Savunması bizler için büyük övünç kaynağıdır" denildi.

Direniş destanının Anadolu’yu işgal etme planlarını bozduğunu ve Kurtuluş Savaşının kazanılmasında da önemli rol oynadığını vurgulayan Atay, "Gazi şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümünü büyük bir sevinç ve coşku ile kutluyoruz. Antepliler, her türlü yokluğa ve zorluğa rağmen, o günün koşullarına göre en modern silahlara sahip düşman kuvvetlerini 11 ay boyunca şehre sokmadılar ve adeta bir kahramanlık destanı yazdılar. 99 yıl önce Anteplilerin şehri işgal etmek isteyen emperyalist kuvvetlere karşı emsalsiz bir mücadele ile büyük bir kahramanlık destanı yazdılar. Anteplilerin yazdığı bu destan, Milli Mücadelenin en önemli dönüm noktalarından biri olmuştur. Antep, vatanımıza ve hürriyetimize göz koyan düşman kuvvetlerine karşı sergilediği bu kahramanlık destanı ile Anadolu’da kurtuluş meşalesinin yakılmasına öncülük etmiştir. Tarihi şanlı zaferlerle dolu Türk milletimizin bu direniş destanı hepimiz için büyük bir övünç kaynağıdır. Geçmişte olduğu gibi bugün de vatanımıza ve hürriyetimize yönelik tehditlerin varlığı devam etmektedir. Bizler, tıpkı Kurtuluş Savaşında olduğu gibi, birlik ve beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz sürece, hiçbir güç vatanımızı işgal etmeyi, bizleri bölmeyi başaramayacaktır. Tarihin her döneminde bağımsız ve hür yaşamış olan Türk milletinin, vatan ve bayrak sevgisini gösteren bu kahramanlık destanının yıldönümünü coşkuyla kutlarken, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ’ü, silah arkadaşlarını, vatan savunmasında seve seve canlarını veren tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerine yer verdi.
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