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MHP Milletvekili Taşdoğan’dan şühedaya vefa örneği

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Doç. Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, Kurtuluş Savaşı Şehitleri başta olmak üzere Türk Milli Mücadele Şehitleri’nin kabirlerinin tespit edilmesine ve anıt haline getirilmesine ilişkin Meclise Araştırma Önergesi sundu.

GAZİANTEP 12.01.2022, 10:30
MHP Milletvekili Taşdoğan’dan şühedaya vefa örneği

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Doç. Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, Kurtuluş Savaşı Şehitleri başta olmak üzere Türk Milli Mücadele Şehitleri’nin kabirlerinin tespit edilmesine ve anıt haline getirilmesine ilişkin Meclise Araştırma Önergesi sundu.

Vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize vefa örneği sergileyen MHP Gaziantep Milletvekili Doç.Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, 2023 yılında 100.Yılını kutlayacağımız Türkiye Cumhuriyeti uğruna şehit olan Kurtuluş Savaşı ve Türk Millî Mücadele kahramanlarının kabirlerinin bulunarak, anıt mezar haline getirilmesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Araştırma Önergesi verdi.

"Şehitlerimizin haklarını ödeyemeyiz"

Devletin nirengi noktasının şehitler ve şehitlikler olduğunu ifade eden MHP Gaziantep Milletvekili Taşdoğan, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, büyük zaferin ikinci yılına tekabül eden 30 Ağustos 1924 tarihinde kendi isteği üzerine inşa edilen Dumlupınar Zafertepe Şehitlik anıtının açılış konuşmasında: “Hiç şüphe etmemelidir ki, yeni Türk devletinin, genç Türk Cumhuriyeti’nin temeli burada atıldı. Hayat-ı ebediyesi burada tetviç olundu. Bu sahada akan Türk kanları, semada pervaz eden şehit ruhları devlet ve cumhuriyetimizin ebedi muhafızlarıdır. Burada esasını vazettiğimiz ‘Şehit Asker’ abidesi işte o ruhları, o ruhlarla beraber gazi arkadaşlarını, fedakâr ve kahraman Türk milletini temsil edecektir.” Diyerek, aziz şehitlerimizin manevi hatıralarına verilmesi gereken önem ile daimi suretle arz edilmesi gereken tazim ve minnet duygularının devlet ve millet hayatındaki yadsınamaz yerinin büyüklüğünü vurgulamıştır. Zira, devletin nirengi noktası, şehitleri ve şehitlikleridir. Bu vesile ile üzerinde yaşadığımız coğrafyayı canlarıyla, kanlarıyla “Vatan” yapan kahraman ecdadımız ve 100. yılına yaklaştığımız Türkiye Cumhuriyeti Devletini bizlere armağan eden Kahraman Kurtuluş Savaşı şehitlerimize her ne kadar haklarını ödeyemeyeceğimizi bilsek de sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz ”dedi.

"Meclis araştırma komisyonu kurulmalı"

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ‘Gazi’ sıfatıyla bu konuya en üst düzeyde el atması ve Meclis Araştırma Komisyonu oluşturulmasının önemli olduğunu sözlerine ekleyen Gaziantep Milletvekili Taşdoğan, “TBMM’ye sunmuş olduğum Araştırma Önergesi Gazi şehrin bir evladı olarak yapmam gereken bir görevdi. Bu görevi yerine getirmek üzere Cumhuriyeti’mizin de yüzüncü yılına yaklaşırken böyle bir önerge sunma kararı aldık. Gazi Meclisimizin çatısı altında, Kurtuluş Mücadelesi sürecinde verdiğimiz Birinci İnönü, İkinci İnönü, Kütahya-Eskişehir Savaşı ve Sakarya Meydan Muharebelerinin yüzüncü yıl dönümünü tamamladık. Bu yıl ise Başkomutan Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz ’un yüzüncü yıl dönümüne idrak edecek ve 2023 yılında Türk Cumhuriyeti’nin 100 yılına kavuşacağız. Kurtuluş Savaşında devlet ve millet istikbali adına şehit düşen sayısız kahramanın metfun bulunduğu yerlerin tespiti ve ziyaretgâhlarının inşası adına meclisimizin Gazi sıfatıyla bu Tarihi Vefa Borcu ve Saygı Görevini yerine getirmesi gerektiğini düşünüyor, himayesinde kuracağı bir Meclis Araştırma Komisyonunu ise olmazsa olmaz olarak görüyoruz. Meclisimizin, taşıdığı Gazi sıfatıyla bu konuya en üst düzeyde el atmasının kurulacak bu komisyon ile devletimizin ilgili tüm organları ve konunun uzmanı tüm kişilerle birlikte oluşturacağı seferberlikle, Kurtuluş Savaşı şehitlerimizin manevi şahsına yakışan çalışmaları hayata geçirmesinin, “Şühedaya Vefa Borcu” olduğu kanaatindeyiz. Ayrıca bugün vatan aşığı araştırmacılarımız ve Kurtuluş Savaşı şehitlerimizin torunları tarafından özenle araştırılan bu konunun bir tarafı olma şerefini yaşamaktan bahtiyarlık duyuyorum. 2021-2022 yıllarının ardından Millî Mücadelemizde yaşanan savaşların 100. yıllarını da gururla geride bırakmış olacağız. Bununla birlikte 2023 yılında Türk Cumhuriyetinin 100. yılına kavuşacağız. Bu bağlamda başta Kurtuluş Savaşı Şehitlerimiz olmak üzere, Türk Millî Mücadelesinde Aziz Vatanın dört bir köşesinde şehit olan ve günümüze kadar yerleri tespit edilemeyen Vatan Kahramanlarının kabirlerinin araştırılması tespiti ve şehitlik anıtlarının yapılması amacıyla Meclis Araştırması açılması için gerekli girişimlerde bulunduk” şeklinde konuştu.

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