banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Dolarda sert düşüş sürüyor!
Dolarda sert düşüş sürüyor!
Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 80 bin lira tazminat ödeyecek
Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 80 bin lira tazminat ödeyecek
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Merkez Bankası'ndan uygulama talimatı!
Merkez Bankası'ndan uygulama talimatı!

MHP Milletvekili Atay’dan 25 Aralık mesajı

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle mesajı yayımladı.

GAZİANTEP 23.12.2021, 12:31
MHP Milletvekili Atay’dan 25 Aralık mesajı

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle mesajı yayımladı.

Milletvekili Atay’ın 25 Aralık mesajında, "Antep tarihin derinliklerinden günümüze gelen bir kültür ve medeniyet denizidir. Antep adı bir çok değişik rivayet ile tarihin gerilerinden gelir. Gazi unvanı ona Yüce Türk Milleti’nin hediyesidir. Hz. Ömer döneminde İslam ile şereflenen Antep, Malazgirt zaferini takiben 1084 yılında fethedilerek Türk Vatanı olmuştur. Bin yıllık Kadim Türkmen Şehri Antep, 17 Aralık 1918 günü İngiliz askerinin şehre girişi ile başlayan süreçte çok acı günler yaşandı. Daha sonra Fransa işgaline terk edilen Antep her geçen gün işlenen savaş ve insanlık suçlarına sahne oluyordu. İnsanlıktan nasibi olmayan işgalci askerler ve onların destekçisi vefasız Ermeniler, mezalimin baş aktörleri olarak ortaya çıkıyorlardı. Yapılan zulme daha fazla dayanamayan Antep halkınınyaklaşık 11 ay süren bu şanlı direnişi Türk Milleti’nin basiretini ve cesaretini tüm dünyaya ispat etmek açısından en önemli örneklerdendir. Şahinbey,komutasındaki küçük bir Kuvayımilliye birliği ile koca Fransız birliğini günlerce durdurmuş, dehşet saçmaya gelen işgal kuvvetlerini dehşete düşürmüştür. Karayılan, Güzel Antep’i kan ağlatmaya gelen Fransızlara Antep yolarını dar etmiş, Vatan Toprağına basmaya kalkan namahrem beşerleri pişman etmiştir. Namusuna el uzatan Fransız askerinin üzerine, bir alıcı kuş misali atılan MehmetKamil, onursuz yaşamaktansa onurlu vuslata ermeyi yeğlemiştir. Yüzbaşı Kılıç Ali, Arslan Bey, Binbaşı Hamdi Bey, Tüfekçi Yusuf gibi kahramanlarımızı anlatmaya cilt cilt kitap yazmak gerekir. Azap Osman’ın bir tüfek almak için evladından vazgeçmesinin acısı hala yüreklerimizde bir ateştir. ’Benim kanım sizinkinden daha mı şirindir? Gadanızı alayım beni de aranıza alın’ diyerek çetelere katılan Yirik Fatma, Türk kadınının fedakarlık ve cesaret timsali olarak tarihimizdeki yerini almıştır. Dünyada bir benzeri daha olmayan bu şanlı direniş Türk Vatanına saldırmanın bedelini düşmana göstermiştir. Londra Konferansı’nda, İngiliz delegeleri, ’Yunanlılara daha çok destek verelim artık Türklerin işini bitirsinler’ şeklinde konuşunca, Fransızların Yüksek Komiseri olup Çanakkale’de sağ kolunu kaybeden General Guro, pardesünün boş kolunu sallayarak ayağa kalkmış ve ’Beyler siz hayal görüyorsunuz! Türklerin işini Yunanlılar mı bitirecek? Biz, koca Fransız Devleti, bir Antep Sancağı ile başa çıkamadık’ diyerek Antep Savunması’nın ne büyük bir kahramanlık öyküsü olduğunu tarihe nakşetmiştir. Türk Milleti açlık, yokluk ve her türlü imkansızlık içinde bulunurken bile emperyalist güçlere boyun eğmemiştir. O gün yendiğimiz düşman bugün başka yöntemlerle saldırmaya devam etmektedir. Biz bu kuşatmalara asla teslim olmadık olmayacağız. Bu vesile ile Gaziantep’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılını tebrik ediyor, bu uğurda şehit ve gazi olan ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 18 45
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 18 32
4. Fenerbahçe 18 29
5. Adana Demirspor 18 29
6. Hatayspor 18 29
7. Alanyaspor 18 27
8. Sivasspor 18 26
9. Karagümrük 18 26
10. Beşiktaş 17 25
11. Gaziantep FK 18 25
12. Galatasaray 18 24
13. Giresunspor 18 22
14. Antalyaspor 18 22
15. Kayserispor 17 20
16. Altay 18 18
17. Rizespor 18 17
18. Göztepe 17 14
19. Öznur Kablo Yeni Malatya 17 14
20. Kasımpaşa 18 12
Takımlar O P
1. Ümraniye 17 36
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 17 33
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. İstanbulspor 17 26
7. Samsunspor 17 26
8. Gençlerbirliği 17 26
9. Kocaelispor 17 24
10. Tuzlaspor 17 23
11. Adanaspor 17 23
12. Manisa FK 18 22
13. Boluspor 17 21
14. Menemenspor 17 20
15. Ankara Keçiörengücü 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 17 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8