MHP Milletvekili Atay’dan 25 Aralık mesajı

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle mesajı yayımladı.

Milletvekili Atay’ın 25 Aralık mesajında, "Antep tarihin derinliklerinden günümüze gelen bir kültür ve medeniyet denizidir. Antep adı bir çok değişik rivayet ile tarihin gerilerinden gelir. Gazi unvanı ona Yüce Türk Milleti’nin hediyesidir. Hz. Ömer döneminde İslam ile şereflenen Antep, Malazgirt zaferini takiben 1084 yılında fethedilerek Türk Vatanı olmuştur. Bin yıllık Kadim Türkmen Şehri Antep, 17 Aralık 1918 günü İngiliz askerinin şehre girişi ile başlayan süreçte çok acı günler yaşandı. Daha sonra Fransa işgaline terk edilen Antep her geçen gün işlenen savaş ve insanlık suçlarına sahne oluyordu. İnsanlıktan nasibi olmayan işgalci askerler ve onların destekçisi vefasız Ermeniler, mezalimin baş aktörleri olarak ortaya çıkıyorlardı. Yapılan zulme daha fazla dayanamayan Antep halkınınyaklaşık 11 ay süren bu şanlı direnişi Türk Milleti’nin basiretini ve cesaretini tüm dünyaya ispat etmek açısından en önemli örneklerdendir. Şahinbey,komutasındaki küçük bir Kuvayımilliye birliği ile koca Fransız birliğini günlerce durdurmuş, dehşet saçmaya gelen işgal kuvvetlerini dehşete düşürmüştür. Karayılan, Güzel Antep’i kan ağlatmaya gelen Fransızlara Antep yolarını dar etmiş, Vatan Toprağına basmaya kalkan namahrem beşerleri pişman etmiştir. Namusuna el uzatan Fransız askerinin üzerine, bir alıcı kuş misali atılan MehmetKamil, onursuz yaşamaktansa onurlu vuslata ermeyi yeğlemiştir. Yüzbaşı Kılıç Ali, Arslan Bey, Binbaşı Hamdi Bey, Tüfekçi Yusuf gibi kahramanlarımızı anlatmaya cilt cilt kitap yazmak gerekir. Azap Osman’ın bir tüfek almak için evladından vazgeçmesinin acısı hala yüreklerimizde bir ateştir. ’Benim kanım sizinkinden daha mı şirindir? Gadanızı alayım beni de aranıza alın’ diyerek çetelere katılan Yirik Fatma, Türk kadınının fedakarlık ve cesaret timsali olarak tarihimizdeki yerini almıştır. Dünyada bir benzeri daha olmayan bu şanlı direniş Türk Vatanına saldırmanın bedelini düşmana göstermiştir. Londra Konferansı’nda, İngiliz delegeleri, ’Yunanlılara daha çok destek verelim artık Türklerin işini bitirsinler’ şeklinde konuşunca, Fransızların Yüksek Komiseri olup Çanakkale’de sağ kolunu kaybeden General Guro, pardesünün boş kolunu sallayarak ayağa kalkmış ve ’Beyler siz hayal görüyorsunuz! Türklerin işini Yunanlılar mı bitirecek? Biz, koca Fransız Devleti, bir Antep Sancağı ile başa çıkamadık’ diyerek Antep Savunması’nın ne büyük bir kahramanlık öyküsü olduğunu tarihe nakşetmiştir. Türk Milleti açlık, yokluk ve her türlü imkansızlık içinde bulunurken bile emperyalist güçlere boyun eğmemiştir. O gün yendiğimiz düşman bugün başka yöntemlerle saldırmaya devam etmektedir. Biz bu kuşatmalara asla teslim olmadık olmayacağız. Bu vesile ile Gaziantep’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılını tebrik ediyor, bu uğurda şehit ve gazi olan ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.