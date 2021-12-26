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MHP fiyat indirimi için sahada

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatı üzerine Gaziantep il ve ilçe teşkilatları sahaya inerek “Devletimin Yanındayım” kampanyası kapsamında esnafa ürünlerde indirim yapmaları çağrısında bulunuyor. MHP Gaziantep İl Başkanı Cahit Çıkmaz da esnafı ziyaret ederek, kampanyaya destek istedi.

GAZİANTEP 26.12.2021, 17:27
MHP fiyat indirimi için sahada

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatı üzerine Gaziantep il ve ilçe teşkilatları sahaya inerek “Devletimin Yanındayım” kampanyası kapsamında esnafa ürünlerde indirim yapmaları çağrısında bulunuyor. MHP Gaziantep İl Başkanı Cahit Çıkmaz da esnafı ziyaret ederek, kampanyaya destek istedi.

MHP Gaziantep İl Başkanı Cahit Çıkmaz, döviz kurunda yaşanan yükselişle beraber fiyatlarda oluşan artışların döviz kurlarındaki düşüşe paralel gerçekleşmemesi nedeniyle vatandaşın sıkıntısının devam ettiğini söyledi. Çıkmaz, yaşanan bu sorunun önüne geçmek amacıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla başlatılan “Devletimin Yanındayım” kampanyası kapsamında tüm il ve ilçe teşkilatları olarak Gaziantep’teki esnafla, üretici ve tüccar kesimiyle, süpermarketlerin yöneticileri ve sanayicilerini ziyaret ederek kampanyaya destek istediklerini söyledi.

“Halkın yararına olacak indirimleri hızlandırmak için temaslarda bulunuyoruz”

Çıkmaz, Gazianteplilerin kampanyaya büyük oranda destek verdiğini ve ilerleyen günlerde bu desteğin artacağına inandıklarını belirterek, “Döviz kurundaki büyük düşüşün ardından halkın kullandığı temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarında da ciddi oranda indirim yapılması beklenirken umulan adımların atılmasında yavaş ve isteksiz hareket edildiği gözlemleniyordu. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla başlatılan kampanya ile halkın yararına olacak indirimleri hızlandırmak ve teşvik etmek amacıyla İl ve İlçe teşkilatlarımızla Gaziantep’teki esnaf üretici, tüccar kesimiyle, süpermarketlerin yöneticileri ve sanayicilerimizle bire bir temasa geçiyoruz. Kur reel değerlerine çekilirken; fiyatlardaki abartılı artışların sonlandırılması ve özellikle temel ihtiyaç maddeleriyle ilgili piyasa rakamlarının da gerçek değerlerine indirilmesi gerekmektedir. Artık herkesin, her kesimin elini taşın altına koymasının zamanı gelmiştir. Ziyaretlerimizde, milletimiz adına ilgili herkesten indirim kampanyasına katkıda bulunmalarını talep ediyoruz. Şuana kadar kampanyaya Gaziantepli hemşerilerimiz büyük oranda destek verdi. Biz bu desteğin her geçen gün artarak süreceğine inanıyoruz. Bu zorlu günleri millet olarak dayanışma ile aşacağız. Türkiye bir gemi ve biz millet olarak hepimiz aynı geminin içerisindeyiz. Geminin sağ salim ilerlemesi için birlikte hareket etmemiz gerektiğini biliyoruz. Bu bilinçten hareketle, kampanyamıza destek olan Gaziantepli tüm hemşerilerimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Çıkmaz, kampanya kapsamında ziyaret ettiği Genç Market Sahibi Abdullah Genç’e de verdiği destek nedeniyle teşekkür etti.

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