Mezun olduğu okulun öğretmenleriyle bir araya geldi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde, mezun olduğu İstiklal İlkokulu öğretmenleri ve öğrenciliği döneminde okulda görev yapan öğretmenleriyle bir araya gelerek Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Öğretmenler Günü dolayısıyla eski okulunda öğretmen ve öğrencilerle buluşan Başkan Fatma Şahin, öğrencileri de ziyaret ederek, onlarla aynı sıralara oturdu ve öğrencilik günleri anılarını paylaştı. Büyükşehir Belediyesince okula yapılan düzenlemeleri inceledi. Özel günün anısına program sonunda Başkan Fatma Şahin’e diploması takdim edildi. Programın katılımcıları arasında İstiklal İlkokulu emektar, eski Müdür Yardımcısı Asım Şıraz da vardı.

"Bir ana, bir öğretmen"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, programda yaptığı konuşmada, rahmetli olan öğretmenlerini anarak, eğitim döneminin zorluklarına değindi.

Fatma Şahin, “Hep hakkını vermeye çalıştım, eksikler elbet var. Ben hep şunu diyorum iş yaparsan hata yaparsın. Ama beni yetiştiren kişilerden biri ana, biri de öğretmendir. Sizler beni yetiştirdiniz, hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Emektar öğretmeni Asım Şıraz’ın hem disiplinli hem de şefkatli olduğunu belirten Şahin sözlerine şöyle devam etti:

“Hocam acayip bir adamdı. Hem disiplini hem şefkati sağlamak Gözünün içine baktığımız zaman bir ışık görürdük hem de çok iyi yetişmemiz gerektiğini hissederdik. O duruş o kadar netti ki, çok özeldi bizim için. Kendi çocuklarımıza tecrübemizi aktarmamız da hiç kolay değil. Bizim çocuklarımız, bizim yaşadığımız zorlukların birçoğunu yaşamadılar. O yüzden bunu sürdürülebilir kılmak, nesilden nesile aktarmak, iyi evlat, hayırlı evlat yetiştirmek, en büyük dileğim ve duam. Allah’ın izniyle inşallah sizlerin elinden bu çocuklar da yeni Vehbi Dinçerler, yeni Kamil Ocaklar ve yeni Fatma Şahinler yetiştirecekler.”

Konuşmasının ardından Fatma Şahin’e İstiklal ilkokulu ile bağlarını hiç koparmadığı ve okuluna katkılarından dolayı İstiklal İlkokulu Müdürü Hakan Akgörlü tarafından diploması verildi.

"Mezun olan 3 öğrenci bakanlık yaptı

İstiklal İlkokulunun emektar öğretmenlerin olan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in ilkokul döneminde müdür yardımcısı olan Asım Şıraz ise İstiklal İlkokulu’nun tarihinden bahsederek, "Bu okulda binlerce kişi yetişti. Ben sadece birkaç tanesinden bahsedeceğim. İstiklal ilkokulunda okuyup ta mezun olanlardan 3 tane bakan görev yaptı. Bunlar Kamil Ocak, Vehbi Dinçerler, Fatma Şahin hanımefendi. İki tane de Gaziantep Belediye başkanı var, bunlar da Ömer Arpacıoğlu ve Fatma Şahindir. İstiklal ilkokulu iyi bilinen, iyi tanınan okullar sırasındaydı hala da öyle” sözlerine yer verdi.

Fatma Şahin emektar öğretmen Asım Şıraz’a teşekkür plaketi sundu.