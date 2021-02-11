Mezun olan üniversite öğrencilerine istihdam müjdesi

Gaziantep Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu’ndan mezun olan öğrencilerin Medikal Park Gaziantep Hastanesi’nde istihdam edilebilmesi için iş birliği konusunda anlaşma sağlandı

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin iki güçlü kurumu gençlerin istihdam edilmesi konusunda işbirliği çalışması başlattı. Gaziantep Üniversitesi Turizm ve Otelcilik MYO ile Medical Park Gaziantep Hastanesi yöneticileri yöneticileri arasında mezun olan öğrencilerin istihdam edilmesi konusunda anlaşma sağlandı. Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, göreve geldiği ilk günden itibaren üzerinde durduğu en önemli hususlardan birisi olan “Gaziantep Üniversitesi’nin Gaziantep iline nitelikli mezunları ile katkı sağlama vizyonu” kapsamında Medical Park Gaziantep Hastanesi yöneticileri Ömer Emre Kubba, Meltem Karslı, Murat Yiğituşağı, MYO Müdürü Prof. Dr. Yavuz Saka, MYO müdür yardımcıları Öğr. Gör. Ali Nadir Zeyrek ve Öğr. Gör. Eyup Atılgan ile görüştü. Medical Park Gaziantep Hastanesi yöneticileri bölgede sağlık sektöründe kaliteli hizmet sunduklarını ifade ederek, kurum olarak bu anlaşma ile kalite çıtasını biraz daha yükseltmeyi hedeflediklerini kaydetti. Anlaşmanın sağlandığı görüşme sonrasında ise,mezun öğrencilerle irtibata geçilerek mezun öğrencilerin istihdamı konusunda ilk adım atıldı.

Turizm ve Otelcilik MYO’nun Prof. Dr. Yavuz Saka, Öğr. Gör. Ali Nadir Zeyrek, Öğr. Gör. Eyup Atılgan ve Fatma Ünal’dan oluşan yönetim kadrosu, Medical Park Gaziantep Hastanesine iadei ziyarette bulunarak, işbirliği konusunda tüm maddelerde görüş birliğine vardılar.

Birçok alanda personel istihdamı sorunu yaşandığı pandemi sürecinde iş birliği yapacak olan iki kurum anlaşmayı kamuoyuna duyurarak, anlaşmanın ülkeye örnek ve bölge için hayırlı olması dileklerinde bulunuldu.