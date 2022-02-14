Meteoroloji Günü fotoğraf yarışması ile kutlanacak

Her yıl 23 Mart günü kutlanan Dünya Meteoroloji günü düzenlenecek fotoğraf yarışması ile kutlanacak.

Gaziantep Meteoroloji Müdür Vekili Ercan Demirbaş, "Erken Uyarı ve Erken Eylem. Afet Riskinin Azaltılması için Hidrometeoroloji ve İklim Bilgileri" konulu bir fotoğraf yarışması düzenleneceğini belirterek, dereceye giren ve seçilen fotoğrafların ise 23 Mart 2022 günü sergileneceğini kaydetti.

Demirbaş açıklamasında, ’’Dünya Meteoroloji Örgütünü kuran sözleşmenin 1950 yılında aynı gün yürürlüğe girişini anmak amacıyla tüm dünyada Dünya Meteoroloji Günü olarak kutlanmaktadır.1961 yılından itibaren Dünya Meteoroloji Örgütü Yürütme Konseyinin belirlediği farklı temalar ile kutlanan Dünya Meteoroloji Gününün 2022 yılı teması; "Erken Uyarı ve Erken Eylem. Afet Riskinin Azaltılması için Hidrometeoroloji ve İklim Bilgileri" olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede 23 Mart Dünya Meteoroloji Gününün çeşitli etkinliklerle kutlanması planlanmıştır. Bu kapsamda "Erken Uyarı ve Erken Eylem. Afet Riskinin Azaltılması için Hidrometeoroloji ve İklim Bilgileri" konulu bir fotoğraf yarışması düzenlenecek olup, dereceye giren ve seçilen fotoğraflar 23 Mart 2022 günü sergilenecektir. T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından “23 Mart Dünya Meteoroloji Günü” nedeniyle “Erken Uyarı ve Erken Eylem. Afet Riskinin Azaltılması için Hidrometeoroloji ve İklim Bilgileri” konulu bu fotoğraf yarışması ile konunun öneminin benimsetilmesi ve bilgi düzeyinin artırılmasına yönelik hususları sağlamak, ayrıca eserlerin Meteoroloji Genel Müdürlüğünün katılacağı tüm sergi ve fuarlarda sergilenerek Meteoroloji bilincinin vatandaşlara aktarılması amacıyla düzenlenmiştir. Değerlendirme Meteoroloji Genel Müdürlüğünce oluşturulacak Seçici Kurul tarafından yapılarak, birinci, ikinci ve üçüncü olan eserler seçilecek ve ödüllendirilecektir’dedi.

Demirbaş, yarışmada birincilik ödülünün 5 bin, İkincilik ödülünün 4 bin, üçüncülük ödülünün ise 3 bin TL olduğunu kaydederek, dereceye girenlerin dışında uygun görülen eser sahiplerinin teşvik için mansiyon plaketi ile ödüllendirilebileceğini de sözlerine ekledi.