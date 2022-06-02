Mesut Acar’a 2 önemli görev

Acarsan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Acar, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu ile İcra Kurulu üyeliğine seçildi.

Türk özel sektörünün dış ticaret, uluslararası yatırımlar, hizmetler, müteahhitlik ve lojistik başta olmak üzere, dış ekonomik ilişkilerini yürütme; yurt içi ve yurt dışında yatırım imkânlarını araştırma; Türkiye’nin ülkelerle ticaretini artırmaya katkı sağlama ve benzeri iş geliştirme çalışmalarını koordine eden DEİK, dış ekonomik ilişkilerdeki stratejik rolü ile ülkeye önemli katkı sağlıyor. DEİK, dünyanın her yerinde hem Türkiye’nin imajının güçlendirilmesi hem de ticari diplomasi faaliyetlerinin gelişmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

DEİK Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyeliğine seçilen Mesut Acar, Türkiye’nin ekonomik gücünü artırmak, küresel rekabet koşullarını dengelemek, Türk iş dünyasının dünyadaki sesi olmak gibi önemli misyonları üstlenen DEİK’in Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi olmaktan onur duyduğunu söyledi. DEİK Başkanı Nail Olpak’ın DEİK Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyeliği görevlerine getirilen Mesut Acar’ı kutlayarak, çalışmalarında başarılar dilediğini belirten Acar, güçlü sanayisi ve yüksek ihracat rakamları ile göz dolduran Gaziantep’in kıymetli iş insanlarının Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) gibi temsil gücü yüksek kuruluşlarda yer almalarını önemsediğini belirterek, üstlendiği görevlerin öneminin bilinciyle hem Gaziantep’e hem de ülke ekonomisine katma değer sağlayacak her işte üzerine düşen sorumlulukları layıkıyla yerine getirmek için var gücüyle çalışacağını ifade etti.

Mesut Acar kimdir

Acarsan Holding’e ait gıda, dış ticaret, inşaat, sağlık, otomotiv ve filo sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerinin Yönetim Kurulu’nda yer alan Mesut Acar, enerji sektöründeki şirketlerin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Geçmişte DEİK/Türkiye-Suriye İş Konseyi Başkan Yardımcılığı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş olup; yakın zamanda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenmiştir. Acar, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Üyeliği, Genç Türkiye İhracatçılar Meclisi (GENÇ TİM) Danışmanlığı, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcılığı, Türkiye Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Yönetim Kurulu Üyeliği, Güneydoğu Un Sanayicileri Derneği (GUSAD) Başkan Yardımcılığı, Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Başkan Yardımcılığı ve Gaziantep Basketbol Başkan Yardımcılığı görevlerini de halen yürütmektedir.