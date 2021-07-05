Meslek kazalarında ev hanımları risk altında

Medical Park Gaziantep Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Ali Murat Kalender, en sık görülen meslek kazası ve hastalıklarının ev hanımlarında gözlendiğinin altını çizdi.

40 yaş üzerindeki ev hanımlarının ortopedi kliniğine en sık gelen ortopedik hasta grubu olduğunu kaydeden Doç. Dr. Kalender, özellikle omuzdan parmak uçlarına kadar çeşitli hastalıklara ev hanımlarında daha sık rastlandığına vurgu yaparak bunun en büyük sebebinin ise ev hanımlarının ev işlerini yaparken kapasitenin üzerinde aşırı güç kullanmaları olduğunu belirtti. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Ali Murat Kalender, ev hanımlarının evde yaşadığı kazalar ve hastalıklar hakkında bilgiler vererek, ‘’Kadınlarda genellikle, omuzda kapsül yırtıkları, kalsifik tendinit, kireçlenme, sıkışma (impingement) sendromları izlenebilir. Bu hastalıkların çoğu ilaçlar, soğuk uygulama ve dinlenme ile tedavi edilebilir. Bazen omuz içi PRP, kortizon enjeksiyonu gerekebilir. Çok nadir ameliyat ile tedavisi gerekli olur. Ağrıyan omza sıcak uygulama yapılması ağrıyı azaltmadığı gibi mevcut ağrıyı da şiddetlendirir. Dirsekte gördüğümüz çeşitli problemler ise, tenisçi dirseği, golfçu dirseği gibi hastalıklar ev hanımlarında sporculardan çok daha fazla görülür. Temel olarak dinlenme soğuk uygulama bandaj ve antiinflamatuar ilaçlarla tedavisi yapılır. Bunların yeterli olmadığı durumlarda PRP, kortizon enjeksiyonu uygulanır. Çok nadir olarak ameliyat ile tedavisi gerekir. Diğer problemler ise genellikle ellerde karşımıza çıkmaktadır. Bunların bazıları, elde sinir sıkışması (karpal tünel sendromu) en sık 40 yaş üstü ev hanımlarında görülür. Gece ellerde ağrı ve uyuşma ile uyanma, elde güç kaybı ve his kusuru olarak kendini gösterir. Fizik muayenede tipik bulgular ve sinir iletim çalışması (EMG) ile tanısı konulur. Bu hastalığın tedavisinde cerrahi ilk seçenektir. Cerrahi uygulanamadığı durumlarda ilaçlar ve lokal enjeksiyonlarla hasta biraz rahatlatılabilir ancak kesin tedavi cerrahi gevşetmedir. Tetik parmak hastalığı en sık yine 40 yaş üzeri ev hanımlarında görünür. Parmağın bükülürken ve açılırken sıkışıp takılması ve keskin ağrı ile karakterizedir. Genelde hastanın hikayesi ve fizik muayenesi tanı için yeterlidir. Kesin tedavisinde ilk seçenek cerrahi gevşetmedir. Elde sinovit hastalığı romatizmal hastalıklarla sık izlenir. Eli ile çok iş yapan insanlarda, su ile çalışanlarda daha çok görülür. Temel olarak romatoloji tarafından özel ilaçlar ile tedavi başlanır. İlaç ile tedavinin yetmediği, elde parmaklarda şekil bozukluğu(deformite) , eklem hareketlerinde bozulma olduğu durumlarda ise ortopedi tarafından cerrahi tedavi uygulanır. Çoğu hastada ilaç ile tedavi sonuçları yüz güldürücüdür’’ dedi.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Ali Murat Kalender, Bel ağrısı şikayetlerinin ise 40 yaş üstü ev hanımlarında en sık görülen problemler olduğunu belirtti. Ev işleri sırasında eğilerek ağırlık kaldırmak, diz çökmeden bütün yükü bele yüklemenin ağrıları artırdığını söyledi. İleriki dönemlerde, uzun boylu ve kilolu insanlarda bel fıtığı riskinin giderek arttığını ifade eden Doç. Dr Kalender, “Ayak ve bacaklarda uyuşma ve güç kaybı sinire baskıyı gösterir. Erken dönemlerde beli koruyucu hareketler, belden eğilmeyi önleyici tedbirler, FTR, dinlenme ve ilaçlar ile tedavisi sağlanabilir. Bel kaslarını güçlendirici egzersizler özellikle yüzmek şiddet ile tavsiye edilir. Sinir basısı oluşturan, uyuşma ve güç kaybına neden olan fıtık hastalarına ise cerrahi tedavi uygulanabilir. Ev hanımlarının günlük hayatında risklerden uzak kalması güvenli bir şekilde işlerini devam ettirmesi en büyük arzumuzdur fakat travma, ağrı ve sakatlık durumlarında kliniğimize gönül rahatlığı ile başvurabilirler’’ diye konuştu.