Merkez Bankası Restorasyon Projesi süreklilik ödülü

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, “Merkez Bankası Restorasyon Projesi” ile Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda Süreklilik Ödülü’ne layık görüldü. Ödülü, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan aldı.

Tarihinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Gaziantep’in kültürel değerlerini korumak amacıyla kentin farklı noktalarında tarihin birçok noktasına ışık tutacak çalışmalar yapan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Kentler Birliğince (TKB) gerçekleştirilen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda uzun yıllardır şehirde yürüttüğü bütüncül koruma stratejisini neticeye kavuşturacak projelerle süreklilik sağladığı ve Merkez Restorasyon Projesi’yle Cumhuriyet Dönemi mirasını yaşattığı için Süreklilik Ödülü’nü almaya hak kazandı. Ödülü, aynı zamanda Tarihi Kentler Birliği’nin genel sekterlik görevini üstlenen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan aldı. Merkez Bankası binası, Cumhuriyet Dönemi mimari yapısını, dönemin mimari özelliklerini, sanat anlayışını yansıtması ve ildeki ilk bankalardan biri olması dolayısıyla son derece önemli olup hazineye ait olan yapının sürdürülebilir kılınması ve gelecek kuşaklara aktarılması için Büyükşehir Belediyesi bünyesine dahil edildi, Para Müzesi ve Dijital Kütüphane yapılmak üzere projelendirildi. Böylelikle binanın özgün plan şemasının ve cephe düzeninin korunması, mekânın niteliğini oluşturan özgün mimari elemanların yerinde korunması sağlanarak niteliksiz ekler kaldırılacak, yapı özgün planına kavuşturulacak.

Yarışmaya Gaziantep Büyükşehir Belediyesi dahil olmak üzere 33 belediye katılım sağladı. 33 uygulama ve 28 proje dalında toplamda 61 proje ile belediyeler yarışmaya başvurdu. Jüri değerlendirmesi sonucunda; Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü’nün yanı sıra, 1 Jüri Özel Ödülü, 7 Proje, 7 Uygulama ve 7 Süreklilik, 10 Başarı Ödülü sahiplerini buldu.

TKB, Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’yla kentleşme sürecinin getirdiği olumsuzlukları azaltmak, gelecek kuşaklara doğal, kültürel ve çevre bırakılarak sürdürülebilir kılmasını amaçlarken aynı zamanda sağlıklı bir koruma politikasıyla tarihsel mirası sosyal yaşama katmayı ve bütünleştirmeyi hedefliyor. TKB, bu bağlamda kültürel birikim ve değerleri süreç içinde farklılaşan değerler ile bütünleşerek yaşanabilir çevreler yaratmayı ilke ediniyor.