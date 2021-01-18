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Meraklı öğrencilerin ilk adresi “Bilim Gaziantep”

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından modern çağın gerekliliklerine ayak uydurmak, bilim ve teknolojiye anlaşılır bir hal kazandırmak amacıyla çocuklar ve gençler için T3 Vakfı iş birliğinde hayata geçirilen “Bilim Gaziantep” projesi, hizmet vermeye başladı. Pandemi nedeniyle 24 Aralık 2020’den itibaren çevrimiçi ortamda gerçekleştirilen atölye çalışmalarına bugüne kadar 900 öğrenci başvuru yaptı.

GAZİANTEP 18.01.2021, 15:07
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Meraklı öğrencilerin ilk adresi “Bilim Gaziantep”

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından modern çağın gerekliliklerine ayak uydurmak, bilim ve teknolojiye anlaşılır bir hal kazandırmak amacıyla çocuklar ve gençler için T3 Vakfı iş birliğinde hayata geçirilen “Bilim Gaziantep” projesi, hizmet vermeye başladı. Pandemi nedeniyle 24 Aralık 2020’den itibaren çevrimiçi ortamda gerçekleştirilen atölye çalışmalarına bugüne kadar 900 öğrenci başvuru yaptı.

Küreselleşen dünyayla modern yaşamın getirdiği ana başlıklar arasında yerini alan “Bilim ve Teknoloji” Büyükşehir Belediyesi ve T3 Vakfı’nın ortaklaşa yürüttüğü proje ile “Bilim Gaziantep” çatısı altında vücut buldu. Kurulan merkezde yaş gruplarına göre kategorize edilen öğrenciler, birikimlerine uygun bilim dallarıyla buluşturularak pratik eğitimler için hazırlanan atölyelerde çevrimiçi eğitime başladı. Merkezde, Astronomi Havacılık ve Uzay Atölyesi, Teknoloji Atölyesi, Matematik Atölyesi, Tasarım Atölyesi ve Doğa Bilimleri Atölyesi olmak üzere 5 farklı atölye bulunuyor. 6-8, 9-11 ve 12-14 yaş gruplarından öğrencilere hizmet veren merkeze katılmak isteyenler, hem bireysel hem de okullarıyla birlikte başvurusunu yapabilecek. Başvuru sürecinde @gbbbilim ve @bilimgaziantep sosyal medya hesaplarından yapılan duyurular ışığında öğrenciler, çevrimiçi ortamda yaş aralıklarına göre hazırlanan atölyelere kayıt yaptırabilir. Oluşturulan 20 kişilik çevrimiçi sınıflara kayıt yaptıran öğrencilere, mail, sosyal medya ve SMS olarak dönüş sağlanarak ders saatleri bildirilecek.

Teknoloji Atölyesi öğrencilerin robotik ve kodlama alanında kendilerini geliştirerek, üreten bir nesil olmalarını desteklerken örnek olarak bu atölyelerde; basit robot yapımı, film ve animasyon yapımı, mobil uygulama geliştirme, üç boyutlu modelleme ve üretim, photoshop, artırılmış gerçeklik ve enerji teknoloji uygulamaları yapılıyor.

Matematik Atölyesi öğrencilerin matematik bilimine ait ön yargılarını yıkmayı ve matematiksel kavramları oyunlar aracılığı ile farkına varmadan içselleştirmeyi desteklerken atölyede; doğal sayılar, tam sayılar, kesirler, ölçme, örüntüler, veri işleme, ihtimali, simetri, geometrik şekiller, açılar, alan ve hacim gibi matematiksel kavramlar günlük hayat problemleri üzerinden oyunlaştırma yöntemiyle keyifli hale getirilip işleniyor.

Tasarım Atölyesi, öğrencilerin kendilerini keşfetmesini, duygu ve düşüncelerini ifade edecek bir yol bulmasına olanak sağlarken atölyelerde; resim, seramik boyama, dokuma, kanaviçe, etamin, epoksi takı, ebru, tezhip, minyatür, filografi, keçe, cam boyama, origami, ahşap boyama, kumaş boyama, taş boyama, mandala, afiş tasarım, kalemişi, kuru çiçek, tel bebek, makrome ve kaligrafi, ahşap tasarım gibi farklı sanat dallarına ait çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Doğa Bilimleri Atölyesi içerisinde; ekoloji, fizik, kimya, ve insan biyolojisi alt dallarını barındırırken astronomi atölyelerinde, öğrencilerde uzay ve evren merakı oluşturmak hedefleniyor. Örnek olarak bu atölyelerde; Dünya, Ay, Güneş, güneş sistemi gezegenleri, öte gezegenler, yıldızlar, meteorlar ve derin uzaya ait kavramlar uygulamalı etkinliklerle ve deneyler aracılığıyla işleniyor.

Havacılık ve Uzay Atölyelerinde, aerodinamik prensipler basit deneylerle öğrencilere kavratılarak atölyelerde; havanın özellikleri, basitkopter, planör, sıcak hava balonu, insansız hava araçları ve roketler gibi çeşitli hava araçlarının çalışma prensipleri uygulamalı etkinlikler aracılığıyla keşfediliyor.
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