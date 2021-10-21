Meme kanserinde erken tanı hayat kurtardı

Gaziantep’te ikamet eden 44 yaşındaki İmren Altuntaş, 3 ay önce meme kanseri teşhisi konuldu. Özel Hatem Hastanesi Genel Cerrahi ve Kanser Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Selçuk Arslan ‘a başvuran Altuntaş, Op. Dr. Selçuk Arslan tarafından yapılan meme koruyucu cerrahisi ile sağlığına kavuştu.

Meme koruyucu cerrahisi ile hastasının artık meme kanserinden kurtulduğunu ifade eden Op. Dr. Selçuk Arslan, “Memesinde fark ettiği sertlikle başka bir merkeze başvuran İmran Altuntaş’a yapılan iğne biyopsisi meme kanseri olarak rapor edilmişti. Tedavisinin devamı için hastanemize başvurdu. Cerrahi onkoloji konseyinde Altuntaş’ın sonuçlarını değerlendirdik, tedavisini planladık. Memesini almaya gerek yoktu, sadece kitle ve onu çevreleyen sağlıklı meme dokusu çıkarıldı. Şimdi kemoterapisi devam ediyor. Aslında bu hastalık artık onun için bitti” dedi.

“Son 20 sene içerisinde meme kanseri tedavisinin yönetimi çok değişti”

Dr. Arslan, “Artık, meme kanseri sebebi ile memenin tamamını aldığımız hastalar çok çok nadir; koltuk altı lenf bezi temizliğine de gerekirse yer veriyoruz. Cerrahi onkoloji konseyimizde, onkologlarımızla hastanın tedavisinin tüm aşamalarını tartışıyor ve planlıyoruz. Bunun anlamı şu, memede yer alan basit ve iyi huylu bir kitle için yapılan cerrahi düzeyinde bir cerrahi tedavi ve arkasından alınan onkolojik tedavi ile bu hastalıktan kurtulabiliyoruz” şeklinde konuştu.

“Erken tanı çok önemli”

Erken tanının önemine dikkat çeken Dr. Arslan, “ Meme kanserinden kurtulmanın mümkün olması için tek ama tek şart var, erken tanı ve erken tedavi. Erken tanı almasına rağmen tedavisini geciktiren hastalar var. Bu bilinci oturmak toplumsal bir görev aslında. Meme kanseri farkındalık ayı bu ay. Bahsettiğimiz bilincin hızla tüm toplumumuzda yayılmasını dilerim” ifadelerini kullandı.

“Hocam bana güven verdi”

Sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ifade eden İmren Altuntaş, “3 ay önce bana meme kanseri teşhisi konuldu. 2 ay önce Op. Dr. Selçuk Hocam’a başvurdum. En büyük şansım Selçuk hocamla tanışmaktı. Hocamla tanışmadan önce çok korkuyordum. Hocam beni sakinleştirdi, bana güven verdi. Ameliyatım başarılı geçti. Gayet iyiyim, çok mutluyum. Erken teşhisin ne kadar önemli olduğunu anladım. Herkes tavsiyem erken tanının öneminin farkında olması ve korkmaması” diye konuştu.