Meme kanseri teşhisinde mamografi hayati öneme sahip

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Radyoloji Uzmanı Dr. Canan Özkılıç, meme kanserinin erken tanısında ultrasonografi ve mamografinin hayati öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğuna dikkat çeken Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Radyoloji Uzmanı Dr. Canan Özkılıç, meme kanserinde erken tanı için yılda bir kez doktora gidilmesi, ultrasonografi ve mamografi çekilmesinin hayat kurtardığını hatırlattı.

Birçok kadının mamografi çektirmekten korktuğunu belirten Dr. Özkılıç, mamografi hakkında yanlış bilinenlerle ilgili şu açıklamayı yaptı, “Meme kanseri, kadın sağlığını tehdit eden en önemli sorunlardan biri olmaya devam ediyor. Dünyada meme kanserinin görülme sıklığındaki artışa rağmen tanı ve tedavi alanındaki gelişmeler, kanser öncüsü sayılan belirtilerin erken dönemde tespit edilmesini ve tam iyileşmeyi sağlayabiliyor. Her kadının her ay kendi kendine elle meme kontrolü yapmasının erken teşhiste hayati önem taşıyor. Ayrıca meme kanserinin erken dönemde saptanmasını sağlayan en önemli olanak ultrasonografi ve mamografik tarama olarak karşımıza çıkıyor. Yaş ilerledikçe meme kanseri riski artıyor. Bu nedenle özellikle 40 yaş sonrası her kadının mutlaka yılda bir kez mamografi çektirmesi gerekiyor. Birçok kadın mamografi konusundaki doğru zannettiği yanlış bilgilere sahip. Mamografi çektirerek radyasyon dozunun kansere yol açabileceğini düşünülüyor. Ancak bu bilgi yanlış olduğu birçok bilimsel veri ile ispatlanmış durumda. Bir de işlemin ağrılı olduğuna dair yanlış bir inanış var. Sonuçta bu bir tanı yöntemi ve sadece birkaç dakika sürüyor. Ağrı da korkulacak bir ağrı değil”.

Hastalıkta sadece yaşın belirleyici olmadığına da dikkat çeken Dr. Özkılıç, “Bir diğer risk, hastalığın kalıtsal olmasıdır. Bu nedenle ailesinde meme kanseri öyküsü bulunan her kadının daha fazla dikkat etmesi gerekmektedir. Memede veya koltuk altında şişlik, kitle, meme başında şekil bozuklukları, memeden kanlı ya da şeffaf akıntılar gelmesi, meme başı derisinde soyulma, memede yara, kızarıklık, şişlik ve içe doğru çekilme gibi belirtiler bulunan her kadının hemen bir uzmana başvurması gerekmektedir” diye konuştu.