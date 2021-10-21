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Meme kanseri farkındalık ayı

SANKO Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları / Tıbbi Onkoloji Kliniği Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında etkinlikler düzenledi.

GAZİANTEP 21.10.2021, 12:44
Meme kanseri farkındalık ayı

SANKO Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları / Tıbbi Onkoloji Kliniği Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında etkinlikler düzenledi.

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Yıldırım ve Dr. Öğr. Üyesi Özlem Nuray Sever Tıbbi Onkoloji Kliniğinde yatan ve kemoterapi ünitesinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek, pembe karanfil sundu.

Hastanede kurulan stantta ise Tıbbi Onkoloji Kliniği Eğitim Hemşiresi Büşra Kısacık, kendi kendine meme muayenesi, Diyetisyen Sena Erek, kanser ve beslenme ilişkisi, Fizyoterapist Mürşide Mantar, kanser ve egzersiz ilişkisi, Tümör Konseyi Sekreteri Biyolog İsmail Kaşoğlu ise erken tanının önemi konusunda hasta, hasta yakınları ve personele bilgi verdi.

Stantta ‘Meme Kanseri Farkındalık Ayı’nın anlamını sembolize eden pembe kurdeleler ve pembe maskeler dağıtılarak, kemoterapi ünitesi pembe balonlarla süslendi.

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