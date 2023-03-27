Mehmet Tahmazoğlu: “Büyük kahraman Şahinbey’i rahmetle anıyorum”
ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANI MEHMET TAHMAZOĞLU, GAZİANTEP’İN KURTULUŞUNDA DESTANSI BİR MÜCADELE ORTAYA KOYARAK ŞEHİT OLAN VE ŞAHİNBEY OLARAK BİLİNEN MEHMET SAİT’İN ŞEHİT EDİLİŞİNİN 103. YILINDA RAHMET VE MİNNETLE ANDIĞINI İFADE ETTİ.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep’in kurtuluşunda destansı bir mücadele ortaya koyarak şehit olan ve Şahinbey olarak bilinen Mehmet Sait’in şehit edilişinin 103. yılında rahmet ve minnetle andığını ifade etti.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gazianteplilerin kurtuluş mücadelesinin dünyaya örnek olduğunu belirterek, “Şahinbey’in şehadetinin 103. yılında başta Şahinbey olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gaziantep savunması, vatan topraklarını düşmana teslim etmemek adına bir bütün olarak, kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla, imkânsızlıklarıyla bir şehrin top yekûn mücadelesidir. Gaziantep halkı topraklarını çiğnetmemek için göğsünü düşmana karşı siper etmiştir. İşte Şahinbey 200 kişilik çetesi ile ‘Düşman benim cesedimi çiğnemeden Antep’e giremez’ diye elmalı köprüsü üzerinde olağanüstü bir direniş göstermiş ve dediği gibi burada şehit düşmüş. Bu çok önemli bir mücadele ve bunun arkasındaki ruhu anlamak gerekiyor. Sadece onlar değil hemen yakınımızda Dokurcum Değirmen’inde 14 tane çocuğumuz cephede savaşan çetelerimize malzeme getirirken, şehit edilmiştir. Bu emsaline az rastlanır top yekûn bir mücadelede, şehadet şerbetini içen başta Şahinbey olmak üzere 6317 şehidimizi rahmet, minnet ve saygı ile anıyorum” dedi.