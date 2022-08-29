Mehmet Çıkmaz’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, “30 Ağustos, Anadolu’nun ebediyete kadar Türk yurdu olarak kalacağının dünyaya ilan edildiği gündür” ifadesini kullandı.

Türk milletinin şanlı tarihinin zaferlerle dolu olduğunu belirten Başkan Çıkmaz’ın mesajında “30 Ağustos Zaferi, şanlı tarihimizin en önemli kahramanlık destanlarından biridir. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, milletimizin top yekun mücadelesi ile kazanılan Büyük Zafer’in 100. yılını büyük bir coşku, heyecan ve mutlulukla kutluyoruz. 30 Ağustos Zaferi ile birlikte 1071’de Malazgirt’te kapılarını açtığımız bu toprakların ebediyete kadar Türk yurdu olarak kalacağı tüm dünyaya ilan edilmiştir” denildi.

Başkan Çıkmaz, açıklamasının devamında, “Şartlar ne kadar zor olursa olsun, milletimizin bağımsızlığından ve özgürlüğünden asla taviz vermeyeceğini gösteren 30 Ağustos Zaferi’nin 100. yılında, öncelikli görevimiz, atalarımızın canları ve kanları ile kurdukları Türkiye Cumhuriyeti’ni korumak, kalkındırmak ve güçlendirmektir. Atalarımızdan bize miras kalan mücadele ruhu ile ülkemizi daha da ileriye taşımak için daha fazla çalışmalı, üretmeliyiz. Millet olarak, birlik ve beraberliğimizi korudukça, kardeşliğimizi ve demokrasimizi daha da güçlendirdikçe önümüze çıkacak her türlü engeli aşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu vesile ile Büyük Zafer’in 100. yılını coşku ile kutlarken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” ifadelerine yer verdi.