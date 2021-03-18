banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Ahmet Çakar: 'Hakkınızı helal edin'
Ahmet Çakar: 'Hakkınızı helal edin'
Beyaz ete Son üç ayda % 50 zam
Beyaz ete Son üç ayda % 50 zam
Mansur Yavaş Twitch rekoru kırdı
Mansur Yavaş Twitch rekoru kırdı

Medyatik diyetlerle sağlığınızdan olmayın

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Seda Güler, yaz mevsiminin yaklaştığını ve insanların diyet yapmaya başlayacağını ifade etti. Sağlıklı ve kalıcı zayıflayabilmek için uzmanlardan destek almasını gerektiğini vurgulayan Dyt. Güler, medyatik, hızlı ve şok diyetler konusunda uyarılarda bulundu.

GAZİANTEP 18.03.2021, 09:30
1
Medyatik diyetlerle sağlığınızdan olmayın

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Seda Güler, yaz mevsiminin yaklaştığını ve insanların diyet yapmaya başlayacağını ifade etti. Sağlıklı ve kalıcı zayıflayabilmek için uzmanlardan destek almasını gerektiğini vurgulayan Dyt. Güler, medyatik, hızlı ve şok diyetler konusunda uyarılarda bulundu.

Pandemi ile birlikte insanların evde çok vakit geçirdiğini ve bu nedenle de kilo aldığını belirten Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Uzman Diyetisyeni Nur Seda Güler, yaz mevsiminin yaklaştığını ve bu nedenle insanların diyet yapmaya yöneleceğini ifade etti. Diyet konusunda uzmanlardan destek alınması gerektiğini söyleyen Güler, son zamanlarda sosyal medyada çokça artan diyet programları konusunda uyarılarda bulundu.

“Hızlı, medyatik, şok diyetlerle vücudunuzu yormayınız”

Sosyal medyada artan diyet programları ve ünlülerde görülen diyetlere itibar edilmemesi gerektiğini belirten Uzman Diyetisyen Nur Seda Güler, “ Pandemi döneminde tabi ki hepimiz içeriye kapandık. Herkes bir şef modunda mutfaklarda mükemmel, lezzetli yiyecekler ortaya çıkardı ve ailecek her bir birey kendi vücudunda çok ciddi ağırlıklar sağladı. Önümüz yaz mevsimi kıyafetler incelecek dolayısıyla vücut fazlalıkları ortaya çıkacak. Bu durumda herkes de hızlı bir şekilde zayıflama isteği doğdu. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken hızlı ve şok diyetler. Pandemi henüz tam olarak bitmiş değil, mutasyonlu virüs şu an tekrardan gündemimizde dolayısıyla hızlı diyetlerle, medyatik diyetlerle, şok diyetlerle, ünlülerde vesaire gördüğümüz, influencerlar da gördüğümüz diyetlerle vücudunuzu yormamanız gerektiğini mutlaka hatırlamanız gerekiyor. Israr ediyorum ve ısrarla söylüyorum, pandemi bitmiş değil. Covid-19 hayatımızdan tam olarak çıkmış değil, dolayısıyla bağışıklığımızı düşürmeden, sağlıklı ve kalıcı zayıflayabilmek adına mutlaka diyetisyen kontrolünde olmanız gerektiğini, bir uzman yardımı almanız gerektiğini hatırlayın ki, bağışıklığınız düşmeden, kalıcı olarak, sağlıklı bir şekilde zayıflayabilesiniz. Hastalıktan uzak ve tedbirlerinizi alarak güzel ve keyifli bir yaz, geçirebilesiniz. Önümüz aynı zamanda Ramazan, bayramınız güzel bir şekilde geçebilsin” dedi.

“ Su tüketiminiz çok önemli, uyumadan önce 2 buçuk 3 saat önce yeme işleminizi bitirmeye özen gösterin”

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte, diyet yapmak isteyenlere tavsiyelerde bulunan Dyt. Güler, “Yaz aylarıyla birlikte su ihtiyacımız artacak, terlememiz artacak. Su tüketiminiz çok önemli. Lütfen bol su tüketin ki bu bağışıklığınız güçlensin. Uyumadan önce 2 buçuk 3 saat önce yeme işleminizi bitirmeye özen gösterin. Tatlı, karbonhidratlı yiyeceklerinizi günün erken saatlerinde tüketmeye çalışın. Öğleden sonra daha çok proteinli yiyecekler tüketmeye özen gösterin ki gün içerisinde ki hareketliliğiniz ile birlikte aldığınız fazla kaloriler, gün içerisinde hayatsal faaliyetlerinizi sağlayabilmek adına harcanmış olsun. Ama yatmaya yakın fazla kalori alırsanız üzerine yatacağınız için ertesi gün de tabi ki vücut ağırlığınızda artış olarak dönecektir ve vücut ağırlığınızda azalış mümkün olmayacaktır. Kaldı ki şekerli ve karbonhidratlı gıdaları fazla tükenmeniz de yine bağışıklığınızı zayıflatacak, Allah korusun bu pandemi sürecinde bağışıklığımızı zayıflatmak da bindiğimiz dalı kesmek demektir, kendinize yapabileceğiniz en büyük kötülüktür. Unutmayın yağ kütleleri vücudunuzda artış gösterdiği sürece bağışıklığınız zayıf olacaktır. Dolayısıyla günün sonunda görsel olarak, sağlık olarak, içsel huzur olarak hem de aynaya baktığınız da kendinizi iyi hissedebilmek adına mutlaka ve mutlaka sonuç hep zayıflamaya çıkacak, bu süreci mutlaka sağlıkla atlatın, zayıflama sürecine girecekseniz sağlıklı olabilmesi adına uzmanlardan ve diyetisyenlerden yardım alın” diye konuştu.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 28 63
2. Galatasaray 29 61
3. Fenerbahçe 29 58
4. Trabzonspor 29 52
5. Alanyaspor 29 49
6. Hatayspor 29 46
7. Gaziantep FK 29 46
8. Karagümrük 29 41
9. Göztepe 29 39
10. Sivasspor 28 37
11. Antalyaspor 29 36
12. Konyaspor 28 33
13. Malatyaspor 28 31
14. Rizespor 28 31
15. Kasımpaşa 29 31
16. Kayserispor 28 31
17. Ankaragücü 28 29
18. Başakşehir 29 29
19. Erzurumspor 29 27
20. Denizlispor 28 24
21. Gençlerbirliği 28 24
Takımlar O P
1. Giresunspor 26 53
2. Samsunspor 26 51
3. Adana Demirspor 26 48
4. Altay 26 47
5. İstanbulspor 26 47
6. Altınordu 26 46
7. Ankara Keçiörengücü 26 43
8. Tuzlaspor 26 41
9. Bursaspor 26 37
10. Ümraniye 26 37
11. Bandırmaspor 26 35
12. Boluspor 26 29
13. Adanaspor 26 28
14. Menemenspor 26 28
15. Balıkesirspor 26 26
16. Akhisar Bld.Spor 26 25
17. Ankaraspor 26 16
18. Eskişehirspor 26 7
Takımlar O P
1. Man City 30 71
2. M. United 29 57
3. Leicester City 29 56
4. Chelsea 29 51
5. West Ham 28 48
6. Liverpool 29 46
7. Everton 28 46
8. Tottenham 28 45
9. Aston Villa 27 41
10. Arsenal 28 41
11. Crystal Palace 29 37
12. Leeds United 28 36
13. Wolverhampton 29 35
14. Southampton 29 33
15. Burnley 29 33
16. Brighton 28 29
17. Newcastle 28 28
18. Fulham 29 26
19. West Bromwich 29 18
20. Sheffield United 29 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 27 63
2. Barcelona 27 59
3. Real Madrid 27 57
4. Sevilla 27 54
5. Real Sociedad 27 45
6. Real Betis 27 42
7. Villarreal 27 40
8. Granada 27 36
9. Levante 27 35
10. Celta de Vigo 27 34
11. Athletic Bilbao 27 34
12. Valencia 27 30
13. Osasuna 27 29
14. Cádiz 27 29
15. Getafe 27 28
16. Real Valladolid 27 26
17. Elche 27 24
18. Deportivo Alaves 27 23
19. Eibar 27 22
20. Huesca 27 20