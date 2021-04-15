Medical Park’tan ’Futbol Tarihine Yolculuk’ sergisi

Medical Park Gaziantep Hastanesi “12-18 Nisan Kalp Sağlığı Haftası” nedeniyle spora dikkat çekmek ve kalp sağlığının önemine değinmek maksadı ile ‘Futbol ile Geçmişe Yolculuk’ isimli bir spor köşesi oluşturdu.

Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü ve Gaziantep Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hayrullah Kubba’nın katkıları ile oluşturulan spor köşesinde misafirler, Gaziantep futbolunun işlendiği fotoğraflarla nostaljik bir yolculuğa çıkıyor. Gaziantepli ziyaretçilerin oldukça dikkatini çeken spor köşesinde 1929 yılından günümüze kadar uzanan Gaziantep futbolunun tarihi serüvenine yer veriliyor.

Genel Koordinatör Kubba, ‘’Futbol ile Geçmişe Yolculuk’’ isimli spor köşesi ile ilgili yaptığı açıklamada, “12-18 Nisan Kalp Sağlığı Haftası sebebi ile sporun hayatımızdaki önemine geçmişten bu yana özenle hazırlanan ve futbola emek vermiş bir çok önemli şahsiyetin yer aldığı spor arşiviyle onları anmak ve geçmişten günümüze kadar popülerliğini hala devam ettiren bir spor dalı olan futbol ile vurgu yapmak istedik. Bu doğrultuda hastanemize muayeneye gelen misafirlerimize de hastanede bekledikleri süre içerisinde onları farklı bir ambiyansla geçmişe götürmek istedik. Eski bir futbolcu olmam ve Gaziantep’e gönül veren biri olarak bu çalışmayı Medical Park Gaziantep misafirlerine sunmuş olmaktan büyük mutluluk duyuyorum’’ dedi.

Öte yandan Genel Koordinatör Kubba’ya, TÜMSAD (Tüm Spor Adamları Derneği) Başkanı Vakıf Demir tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. Demir plaketi verirken çok mutlu olduğunu belirterek, “Gaziantep’in futbol tarihini anlatan bu çalışma spor adamları olarak bizleri onurlandırdı. Başta Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba ve Medical Park Gaziantep Hastanesi çalışanlarına teşekkür ederiz’’ diye konuştu.

TÜMSAD Başkan Danışmanı Kemal Aytekin ve İl Kültür Turizm Müdürü Mehmet Aykanat da spor köşesini ziyarette bulundu. Ziyaretçilerin oldukça ilgi gösterdiği spor köşesi ile ilgili olarak hastalar da açıklamalarda bulundu. Açıklamada, pandemi döneminde bu tür çalışmaların insanların moral ve motivasyonlarını yükseltmede oldukça etkili olduğu belirtilirken, geçmişte yer alan büyüklerinin de fotoğraflarda yer almasının da kendilerini oldukça mutlu ettiği belirtildi.