Medical Park Hastanesi’nde yoğun bakımın önemi anlatıldı

Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde yoğun bakım farkındalık ayı dolayısıyla basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya yoğun bakımda yatan bazı hastalarda katılırken, yoğun bakımın önemine vurgu yapıldı.

Her sene Mayıs ayı yoğun bakım farkındalık ayı olarak kutlanıyor. Yoğun bakım farkındalık ayı dolayısıyla Medical Park Gaziantep Hastanesinde toplantı gerçekleşti. Toplantıya yoğun bakımda yatmış hastalar da katıldı. Medical Park Hastanesi Yesemek salonunda gerçekleşen toplantıya, Medical Park Gaziantep Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Said Aydoğan, Medical Park Gaziantep Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Ataman Gönel, yoğun bakımda yatan bazı hastalar ve hastane personelleri katıldı. Yoğun bakımların önemine değinen Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Said Aydoğan, pandemide yoğun bakımların farkındalığının daha da arttığını ifade ederek, Yoğun bakım ünitelerinin yaşamsal destek ünitelerinin yoğun olarak kullanıldığı, 24 saat çalışma prensibiyle uzman doktor eşliğinde ve deneyimli hemşirelerle yapılan bir sağlık çalışması olduğunu söyledi. Medical Park Gaziantep Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Ataman Gönel ise, Medical Park Gaziantep Hastanesi olarak yaklaşık 80 yatağın üzerindeki yoğun bakım yatağımızla ilimize ve bölgemize donanımlı teknolojik cihazlarla da ve deneyimli personellerle hizmet verdiklerini belirtti.

“Pandemide yoğun bakımların farkındalığı daha da arttı”

Pandemide yoğun bakımların farkındalığının daha da arttığını ifade eden Medical Park Gaziantep Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Said Aydoğan, “Mayıs ayı her sene yoğun bakım farkındalık ayıdır. Yoğun bakım hiçbirimizin kalmak istemediği ama ihtiyaç olduğu zamanda en iyi bakım alabildiğimiz ünitelerden oluşmaktadır. Kritik hasta başlığı altında organ yetmezliği, enfeksiyona bağlı yoğun bakımda hastalarımızı takip etmekteyiz. Özellikle büyük cerrahi işlemlerden sonra travma, yanık, beslenme bozukluğu olan hastalar da yoğun bakımda tedavi edilmektedir. Yoğun bakım üniteleri yaşamsal destek ünitelerinin yoğun olarak kullanıldığı 24 saat çalışma prensibiyle uzman doktor eşliğinde ve deneyimli hemşirelerle yapılan bir sağlık çalışmasıdır. Hastanemizde güçlü bir ekibimiz deneyimli hemşirelerimiz bulunmaktadır. 24 saat boyunca hastalarımızın tanı ve takibini yapmaktayız. Yoğun bakımlarımız genelde yüzde 100 doluluk oranıyla çalışmakta pandemide yoğun bakımın farkındalığı daha fazla arttı. Özellikle solunum yetmezliği yoğun bakımlarda yoğun bir talep tüm dünyada yüksek ölüm oranlarıyla karşılaştık. Ağır geçen bir salgın yaşadık. Yoğun bakımlar, hepimiz için lazım olabilecek ve hayati desteklerin uygulandığı, kalp hızının tansiyonun takip edildiği ve müdahalelerin yapıldığı böbrek, karaciğer yetmezliği, akciğer yetmezliğinin tedavi edildiği ileri bakım üniteleridir” dedi.

80 yak ile bölgeye hizmet

Medical Park Gaziantep Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Ataman Gönel ise, “Yoğun Bakım Ünitelerinin farkındalığının artırılması açısından Yoğun Bakım Derneği ve Cerrahi Derneğinin başvurusuyla Sağlık Bakanlığı tarafından Mayıs ayı Yoğun Bakım farkındalık ayı olarak kutlanıyor. Yoğun bakımın önemi pandemi zamanında daha da ön plana çıkmıştır. Dünya genelinde hasta başına düşen yatak olarak da ülkemiz ön sıralarda yer almaktadır. Bu noktada her yıl mayıs ayında yoğun bakım ünitelerinin hatırlanması önem arz ediyor. Yoğun bakım ünitesinde çalışan personellerin fedakarlıklarının hatırlanması, bilinmesi ve taktir edilmesinin çalışan motivasyonu açısından da elzem olduğu düşüncesindeyiz.80 yatağın üzerindeki yoğun bakım yataklarımızda da ilimize ve bölgemize donanımlı teknolojik” diye konuştu.