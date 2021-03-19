Medıcal Park Gaziantep’te glokom etkinliği

Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde Dünya Glokom Haftası sebebi ile Göz tansiyon ölçüm cihazı ile misafirlerin ve hastane personellerinin göz tansiyonu ölçümü gerçekleştirildi.

Gaziantep Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde Glokom (Göz Tansiyonu) hastalığına dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak için gerçekleştirilen etkinlik hastane lobisinde gerçekleştirildi. Glokom için oluşturulan stantta hastalara broşürler dağıtıldı. Ziyaretçilerin göz tansiyonlarının özenli bir biçimde ölçüldü. Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Burak Bilgin hastaların sorularını yanıtladı. Göz Tansiyonu normal seviyenin üstünde çıkan hastaların da muayene edildiği etkinlik, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

Glokom rahatsızlığının önemli bir sağlık sorunu olduğunu belirten Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Bilgin, “Glokom halk arasında göz tansiyonu olarak ifade edilmektedir. Bu vesile ile 12 Mart Dünya Glokom Günü’nde erken tanıya dikkat çekmek ve bu haftanın önemine değinmek üzere misafirlerimiz ile bir araya geldik. Dünya genelinde 70 milyon kişiyi etkileyen önemli bir sağlık sorunu olan Glokom rahatsızlığının dikkat çeken en önemli özelliği ise belli bir semptom göstermeden sinsi ilerlemesi ve körlükle sonuçlanabilmesidir. Ülkemizde 2 buçuk milyon glokom hastası bulunduğu tahmin edilmesine karşın, bunların sadece dörtte birine tanı konulabilmektedir. Tanı konulan hastaların da büyük çoğunluğu düzenli bir şekilde takip edilememektedir. Bu vesile ile Dünya Glokom Haftası’nda ‘Düzenli takip ve erken tanının’ önemine vurgu yapmak istedik. Glokom rahatsızlığında ilk belirtiler ortaya çıktığında hali hazırda yüzde 40’lık bir sinir hücresi kaybı gerçekleşmiş olmaktadır. Erken tanı ile göz hekimlerine etkin planlama ve sonuç odaklı tedavi yapma imkanını doğacaktır. Bu bağlamda, erken tanı için göz muayenelerinizi ihmal etmeyin’’ diye konuştu.