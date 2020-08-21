banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
“Yeniden doğmuş, futbola yeniden başlamış gibiyim”
“Yeniden doğmuş, futbola yeniden başlamış gibiyim”
Doğu Karadeniz için kırmızı alarm
Doğu Karadeniz için kırmızı alarm
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi

Medical Park Gaziantep Hastanesi’nden bölgede bir ilk daha

DOÇ. DR. TUĞBA SONGÜL TAT

GAZİANTEP 21.08.2020, 14:57
4
Medical Park Gaziantep Hastanesi’nden bölgede bir ilk daha

Medical Park Gaziantep Hastanesi, Erişkin Alerji/İmmünoloji yan dal branşı ile bölgedeki özel hastaneler kategorisinde bir ilk’e daha imza attı.

Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Özel Gaziantep Medical Park Gaziantep Hastanesi, alanında deneyimli ve uzmanlaşmış hekimleri kadrosuna dahil etmeye devam ediyor. Erişkin yan dal branşlarından olan Erişkin Alerji/İmmünoloji Kliniği’ni de bölge halkının hizmetine sunan Medical Park Gaziantep Hastanesi, Erişkin Alerji/İmmünoloji yan dal branşı ile bölgedeki özel hastaneler kategorisinde bir ilk’e daha imza attı. Erişkin Alerji/İmmünoloji Uzmanı Doç. Dr. Tuğba Songül Tat, Medical Park Gaziantep Hastanesi’nin seçkin hekim kadrosunun içinde yer alarak, hasta kabulüne başladı.

Doç. Dr. Tuğba Songül Tat

Antalya doğumlu olan Tuğba Songül Tat, 2006 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandı. 2011 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç hastalıkları Uzmanlığı alanında ihtisasını başarı ile tamamlayan Doç. Dr. Tat, kariyerine 2017 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Yan Dal Uzmanlığı’nı da ekleyerek alanında aranılan hekimler listesinde yerini aldı. Doç. Dr. Tuğba Songül Tat Türkiye’nin birçok yerinde görev aldı. İlk olarak 2011 ile 2012 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç hastalıkları uzmanı olarak çalıştı. Sonrasında sırayla, 2012 ile 2013 yıllar Fakültesi İç hastalıkları Ana Bilim Dalı, Alerji ve İmmünoloji Arş. Gör. Dr. ünvanının yanı sıra, 2017 ile 2020 yıllarında isında Rize Kaçkar Devlet Hastanesi, İç hastalıkları uzmanı olarak devlet hizmet görevini, 2014 ve 2017’de Akdeniz Tıpe Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde İmmünoloji ve Alerji Uzmanı olarak ise Devlet Hizmet Yükümlülüğü görevini yerine getirdi. Doçent Doktor Tat, 2013 ve 2014 yılları arasında Akseki Devlet Hastanesi yönetim kadrosunda yer alarak Başhekimlik görevinde bulundu. Doçent Doktor Tuğba Songül Tat’ın ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanan çok sayıda araştırma ve makaleleri mevcuttur. Doç. Dr. T. Songül Tat’ın ilgi alanları Alerjik Rinit, Alerjik Astım, Alerjik Konjuktivit, Ürtiker, Anjioödem, Alerjen İmmünoterapisi, Arı Alerjisi, Bağışıklık (İmmün) Sistemi Hastalıklarıdır.

İmmün Sistem hakkında bilgi veren Doçent Doktor Tat, ‘’İmmün sistemimizin ana görevi, bizi zararlı mikroplardan korumaktır. Bu immün sistemimiz çeşitli hücre ve proteinlerden oluşmaktadır. Bu hücre ya da proteinlerde herhangi bir sorun olduğu zaman, bu bizim karşımıza genellikle sık tekrarlayan enfeksiyonlar ile gelmektedir. Bağışıklık sistemindeki sorunun nerede olduğuna ve derecesine bağlı olarak hastalarda gördüğümüz klinik de değişkenlik göstermektedir. Bu hastalar bağışıklık sistemi yetmezliği açısından detaylı olarak araştırılmalıdır. Hastalara ne kadar erken tanı konulup, etkin tedavi edilirlerse, hayat kaliteleri o kadar artmakta ve o derecede hayata tutunabilmektedirler’’ diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner378
27°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 21 Ağustos 2020
İmsak 04:39
Güneş 06:13
Öğle 13:12
İkindi 16:58
Akşam 20:02
Yatsı 21:29
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25