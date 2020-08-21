Medical Park Gaziantep Hastanesi’nden bölgede bir ilk daha

Medical Park Gaziantep Hastanesi, Erişkin Alerji/İmmünoloji yan dal branşı ile bölgedeki özel hastaneler kategorisinde bir ilk’e daha imza attı.

Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Özel Gaziantep Medical Park Gaziantep Hastanesi, alanında deneyimli ve uzmanlaşmış hekimleri kadrosuna dahil etmeye devam ediyor. Erişkin yan dal branşlarından olan Erişkin Alerji/İmmünoloji Kliniği’ni de bölge halkının hizmetine sunan Medical Park Gaziantep Hastanesi, Erişkin Alerji/İmmünoloji yan dal branşı ile bölgedeki özel hastaneler kategorisinde bir ilk’e daha imza attı. Erişkin Alerji/İmmünoloji Uzmanı Doç. Dr. Tuğba Songül Tat, Medical Park Gaziantep Hastanesi’nin seçkin hekim kadrosunun içinde yer alarak, hasta kabulüne başladı.

Doç. Dr. Tuğba Songül Tat

Antalya doğumlu olan Tuğba Songül Tat, 2006 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandı. 2011 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç hastalıkları Uzmanlığı alanında ihtisasını başarı ile tamamlayan Doç. Dr. Tat, kariyerine 2017 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Yan Dal Uzmanlığı’nı da ekleyerek alanında aranılan hekimler listesinde yerini aldı. Doç. Dr. Tuğba Songül Tat Türkiye’nin birçok yerinde görev aldı. İlk olarak 2011 ile 2012 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç hastalıkları uzmanı olarak çalıştı. Sonrasında sırayla, 2012 ile 2013 yıllar Fakültesi İç hastalıkları Ana Bilim Dalı, Alerji ve İmmünoloji Arş. Gör. Dr. ünvanının yanı sıra, 2017 ile 2020 yıllarında isında Rize Kaçkar Devlet Hastanesi, İç hastalıkları uzmanı olarak devlet hizmet görevini, 2014 ve 2017’de Akdeniz Tıpe Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde İmmünoloji ve Alerji Uzmanı olarak ise Devlet Hizmet Yükümlülüğü görevini yerine getirdi. Doçent Doktor Tat, 2013 ve 2014 yılları arasında Akseki Devlet Hastanesi yönetim kadrosunda yer alarak Başhekimlik görevinde bulundu. Doçent Doktor Tuğba Songül Tat’ın ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanan çok sayıda araştırma ve makaleleri mevcuttur. Doç. Dr. T. Songül Tat’ın ilgi alanları Alerjik Rinit, Alerjik Astım, Alerjik Konjuktivit, Ürtiker, Anjioödem, Alerjen İmmünoterapisi, Arı Alerjisi, Bağışıklık (İmmün) Sistemi Hastalıklarıdır.

İmmün Sistem hakkında bilgi veren Doçent Doktor Tat, ‘’İmmün sistemimizin ana görevi, bizi zararlı mikroplardan korumaktır. Bu immün sistemimiz çeşitli hücre ve proteinlerden oluşmaktadır. Bu hücre ya da proteinlerde herhangi bir sorun olduğu zaman, bu bizim karşımıza genellikle sık tekrarlayan enfeksiyonlar ile gelmektedir. Bağışıklık sistemindeki sorunun nerede olduğuna ve derecesine bağlı olarak hastalarda gördüğümüz klinik de değişkenlik göstermektedir. Bu hastalar bağışıklık sistemi yetmezliği açısından detaylı olarak araştırılmalıdır. Hastalara ne kadar erken tanı konulup, etkin tedavi edilirlerse, hayat kaliteleri o kadar artmakta ve o derecede hayata tutunabilmektedirler’’ diye konuştu.