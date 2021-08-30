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Medical Park Gaziantep Hastanesinden 30 Ağustos mesajı

Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

GAZİANTEP 30.08.2021, 15:22
Medical Park Gaziantep Hastanesinden 30 Ağustos mesajı

Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Kubba, 30 Ağustos Zafer Bayramı için yayımladığı mesajda, “30 Ağustos Zafer Bayramı, tarihten silinmek istenen bir milletin, adeta yoktan var oluşunun, yaşamın kıyısından dönen bir milletin kendisine yeni bir yol çizişinin ifadesidir. 30 Ağustos Zafer Bayramı, Cumhuriyetimizin müjdecisi, bağımsızlığımızın simgesidir. 30 Ağustos, Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın Başkomutanlığında yer alan ordularımızla kazandığımız, Kurtuluş Savaşımızın en şanlı zaferinin 99’uncu yıldönümüdür. 30 Ağustos Zafer Bayramı, tarihten silinmek istenen bir milletin, adeta yoktan var oluşunun, yaşamın kıyısından dönen bir milletin kendisine yeni bir yol çizişinin ifadesidir. Zafer Bayramı, milletimizin bağımsızlık ve vatan sevgisinin tarihimizdeki en görkemli örneklerinden biridir. Bu duygu ve düşüncelerle aziz şehitlerimizin kanıyla yazdığımız, bu büyük zaferi, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

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