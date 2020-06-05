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Medıcal Park Gaziantep Hastanesi’nde doçentlik kutlaması

MEDICAL PARK GAZİANTEP HASTANESİ’NDE DOÇENTLİK KUTLAMASI

Medıcal Park Gaziantep Hastanesi’nde doçentlik kutlaması

MEDICAL PARK GAZİANTEP HASTANESİ’NDE DOÇENTLİK KUTLAMASI

05 Haziran 2020 Cuma 16:15
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Medıcal Park Gaziantep Hastanesi’nde doçentlik kutlaması

Medical Park Gaziantep Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ebru Ersoy ve Göz Sağlığı ve Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi Burak Bilgin’in doçentlik başvuruları başarılı bulunarak doçentlik ünvanı almaya hak kazandı.

Kadın Hastalıkları ve Doğum ile Göz Sağlığı ve Hastalıkları Hekimlerinin Doçentlik unvanı almasından dolayı Medical Park Gaziantep Hastanesi bünyesinde bulunan Yesemek toplantı salonunda küçük bir kutlama yapıldı.

Genel Koordinatör Hayrullah Kubba, Doç. Dr. Burak Bilgin ve Doç. Dr. Ebru Ersoy’u başarılarından dolayı kutlayarak, Medical Park Gaziantep Hastanesi’nin profesyonel kadrosunun her geçen gün yeni ve önemli işlere imza atarak ilerlediklerini sözlerine ekledi. Kubba, Tüm hekimlerin mesleklerini akademisyenlik ile taçlandırmaları için yönetim olarak tam destek olacaklarının bilgisini de verdi.

Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Kubba, ‘’Hastanemizin açıldığı günden bugüne güçlü kadromuzu daha da güçlendirmek adına akademisyenlerimizi de kadromuza dahil ediyoruz. Bu konuda olduğu gibi her alanda gelişimde örnek hastane olmak istiyoruz. Güçlü bir akademik kadromuzun yanında, farklı bölümlerde alanlarında uzman hekimlerimiz mevcut. Hastane olarak Pandemi sürecinde ülkemizle birlikte, zor bir sınavdan geçiyoruz. Medical Park Gaziantep Hastanesi olarak teknolojik alt yapımız ve güçlü akademik kadromuz ile bölge için referans sağlık merkezi konumundayız. Hastanemiz kadrosundaki iki hekimimizin doçentlik unvanı alması bu zor zamanda gücümüze güç kattı ve bizleri onore etti. Bu birbirinden değerli iki hekim arkadaşımızı kutlar başarılarının devamını dilerim’’ diye konuştu.

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