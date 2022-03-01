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‘Meclis Simülasyonu’ etkinliği HKÜ’de gerçekleştirildi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Senatus Hukuk Öğrenci Topluluğu tarafından, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yapılan yasama sürecinin canlandırılarak deneyimlenebilmesi amacıyla "Meclis Simülasyonu" etkinliği düzenlendi.

GAZİANTEP 01.03.2022, 14:41
‘Meclis Simülasyonu’ etkinliği HKÜ’de gerçekleştirildi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Senatus Hukuk Öğrenci Topluluğu tarafından, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yapılan yasama sürecinin canlandırılarak deneyimlenebilmesi amacıyla "Meclis Simülasyonu" etkinliği düzenlendi.

HKÜ Hukuk Fakültesi öğrencilerinin ‘temsili vekil’ olarak görev alarak temsili yasa tasarılarını tartıştığı ‘Meclis Simülasyonu’ etkinliğinin açılışına Gaziantep Milletvekilleri Derya Bakbak ve Ali Muhittin Taşdoğan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Metin Kahraman, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Yusuf Kaya, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç, HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Danışmanı Dr. Songül Kalyoncu, Gaziantep Valisi Davut Gül’ün eşi Gülden Gül ile öğrenciler ve öğretim üyeleri katıldı.

“HKÜ Hukuk Fakültesi kuruluşundan bu yana çok önemli faaliyetlere imza atmıştır”

Açılışta yaptığı konuşmada hukuk fakültelerinin sadece teorik bilgilerin öğretildiği bir yer olmaması gerektiğinin altını çizen HKÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Enver Bozkurt, “Bu amaçla, gerek kurgusal dava yarışmaları gerekse simülasyon çalışmalarıyla öğrencilerimizi çalışma hayatına adapte etmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz Hukuk Fakültesi olarak farklılaşmak istiyoruz. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi kuruluşundan bu yana çok önemli faaliyetlere imza atmıştır. ‘Meclis Simülasyonu’ da bölgemizde bir ilk olma özelliği taşımaktadır” dedi.

“Bu etkinlik öğrencilerin hem mesleki hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak”

Bölgede ilk kez düzenlenen bu etkinlik sayesinde öğrencilerin yasama faaliyetlerine uygulamalı olarak katılabileceklerini, hem mesleki hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlayabileceklerini belirten Senatus Hukuk Öğrenci Topluluğu Fahri Danışmanı Öğretim Görevlisi Hilal Kalyoncu Koç, “Milletvekili seçilme yaşının 18’e düşürüldüğü bir dönemde, hukuk nosyonunu kazanmış öğrencilerimizi ileride Türk siyasal hayatında da görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Senatus Hukuk Öğrenci Topluluğu Kurucu Başkanı Yusuf Çağatayhan ise sosyal medya, icra, organizasyon ve kanun komiteleri olmak üzere, 3 komite ve 42 kişiden oluşan bir ekiple ‘Meclis Simülasyonu’ etkinliğine hazırlandıklarını, etkinlikte demokrasi ruhunu, hukuku, meclis ortamını, müzakere, tartışma ve uzlaşı gibi birçok önemli konuyu tecrübe edeceklerini ifade ederek, destekleri için üniversite yönetimine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından 1. Yasama Yılı 1. Yasama Dönemi temsili milletvekili yemini ve mazbata takdimi temsili gerçekleştirildi. Yedi kanun teklifinin görüşüleceği ve Cumhuriyetçiler, Merkez Sağ, Milliyetçiler, Sosyalistler ve Yeşiller olmak üzere beş gruptan oluşan ‘Meclis Simülasyonu’ etkinliği altı gün boyunca devam edecek.

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