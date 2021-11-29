"Meclis Karar Özetleri" yayınlarıyla basına destek çağrısı

Anadolu İnternet Gazetecileri Federasyonu (AİGF) Genel Başkanı ve Gaziantep Basın Cemiyeti (GBC) Başkanı Arif Kurt, pandemi döneminde zor günler geçiren, artan girdi maliyetleri yüzünden batma noktasına gelen yazılı basının nefes alması için Belediye Meclis kararlarının şeffaf şekilde halka duyurularak medyaya destek sağlanabileceğini söyledi.

Başkan Kurt, yaptığı açıklamada, 2019 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği ve geçtiğimiz günlerde ise İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mahalli medyaya destek vermek için, Meclis kararlarının şeffaf şekilde halka duyurulması amacıyla Belediye Meclis kararlarının başta resmî İlan alan Gazeteler olmak üzere etkili iletişim araçları tarafından ücreti karşılığında halka duyurulması kararı aldığını hatırlattı. Benzer uygulamanın Gaziantep’te de hayata geçirilebileceğini kaydeden Başkan Arif Kurt, “ Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, karar özetlerinin resmi ilan yayınlama hakkı bulunan İstanbul merkezli gazetelerde duyurulmasına ilişkin teklifi oybirliği ile kabul etti. Komisyon görüşünde, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14’üncü maddesine göre belediye hizmetlerinin, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulmasının belediyenin görevleri arasında olduğuna dikkat çekilerek, aynı Kanunun 23’üncü maddesinin de kesinleşen meclis kararlarının yedi gün içinde halka duyurulması hükmünü taşıdığı belirtildi. Komisyon raporunda, bu gerekçeler ile İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi karar özetlerinin resmi ilan yayınlama hakkı bulunan İstanbul merkezli yaygın, bölgesel ve yerel gazetelerde duyurulmasının uygun görüldüğü kaydedildi” dedi.

Gaziantep’te de yapılabilir

“Bu karar ile bir taraftan özellikle pandemi döneminde zor günler, artan girdi maliyetleri yüzünden kapanma tehlikesi ile karşıya kalan mahalli yazılı basının nefes alması sağlanacağını ifade eden” Başkan Arif Kurt; “diğer taraftan da Meclis kararlarının şeffaf şekilde halka duyurulması öngörülüyor” diye konuştu.

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, benzer bir karara 2019 yılı içinde imza atmıştı.