MEB ile GSO’dan mükemmeliyet merkezleri iş birliği protokolü

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Gaziantep Sanayi Odası (GSO) arasında CNC operatörlüğü ve kaynakçılık alanında meslek edindirmek ve işletmelerin ihtiyacını karşılamak üzere ’Mükemmeliyet Merkezleri İş Birliği Protokolü’ imzalandı.

Protokol imza töreni Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Necip Kafadar ile Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Hüseyin Özbey’in katılımlarıyla gerçekleştirildi. İş birliği protokolü kapsamında kaynakçılık ve CNC operatörlüğü eğitimleri, GSO Mesleki Eğitim Merkezi ve Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde verilecek.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, protokol imza töreninde yaptığı açıklamada, “Bakanlığımız ile Gaziantep Sanayi Odası iş birliğinde GSO Mesleki Eğitim Merkezi ve Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Mükemmeliyet Merkezleri projesi kapsamında kaynakçılık ve CNC operatörlüğü alanlarında mesleki eğitimler verilmesini sağlayacağız. Proje ile bu alanlarda açığı bulunan bölgenin insan kaynağını karşılamayı hedefliyoruz. Protokolümüzün hayırlı olmasını diliyor, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Bölge sanayisi başta olmak üzere çeşitli alanlarda üretim yapan firmaların nitelikli personel ihtiyacını GSO-MEM’de verdikleri eğitimler ve sundukları olanaklarla sağlamaya devam ettiklerini belirten GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, “Mesleki eğitim hem şehrimiz hem de ülkemiz ekonomisi için en önemli konuların başında geliyor. GSO Mesleki Eğitim Merkezimizde hali hazırda birçok alanda eğitimler veriyor, sanayimize ve üretim yapan tüm firmalarımıza kalifiye personel yetiştiriyoruz. Bugün burada Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile imzaladığımız protokol kapsamında ise özellikle en fazla ihtiyaç duyduğumuz kaynakçılık ve CNC operatörlüğü alanlarında bölgemizdeki nitelikli personel ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz. Protokolümüzün şehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. İlgi ve desteklerinden dolayı Bakan Yardımcımız Mahmut Özer, İl Milli Eğitim Müdürümüz Yasin Tepe, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcımız İbrahim Necip Kafadar ve Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Hüseyin Özbey’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.