Mavikent Kültür ve Spor Merkezinin temeli atıldı

6 bin 575 metrekare alana inşa edilecek olan ve yaklaşık 14 milyon TL maliyeti olan Mavikent Kültür ve Spor Merkezi’nin temeli Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen törenle atıldı.

Otopark, tanzim satış mağazaları, spor salonu, kadınlara özel iş atölyesi ve millet kıraathanesinin içinde bulunacağı Mavikent Kültür ve Spor Merkezi’nin temeli bugün yapılan törenle atıldı. 6 bin 575 metrekare alana inşa edilecek olan ve yaklaşık 14 milyon TL maliyeti olan Mavikent Kültür ve Spor Merkezi’nin temel atma törenine Gaziantep Vali Yardımcısı Nihat Karabiber, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Vekili, Şahinbey Belediyesi Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediyesi Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Göreve geldiğimizde burada hiçbir şey yoktu”

Göreve geldiklerinde Mavikent Mahallesinde hiçbir şeyin olmadığını belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sadece Mavikent Mahallesine yaptıkları yatırımları anlatarak İstanbul Büyükşehir Belediyesine eleştirilerde bulunarak, “Göreve geldiğimizde burada taş üzerinde taş yoktu. Hiçbir şey yoktu. Burası taşlık bir alandı. Peki, Mavikent’te şuanda neler var. Arkadaşlara söyledim ve neler yaptık toparlayın dedim. Valla toparlamakta zorlandılar. Birçok şeyi de unuttular. Sadece Mavikent Mahallesine yaptığımız yatırımlar artık eski parayla katrilyonlarla ölçülüyor. Toplamda baktığımız zaman 3 milyar TL’nin üzerinde eski parayla 3 katrilyon liranın üzerinde sadece Mavikent Mahallesine yatırım yapmışız. İstanbul’da bazı belediyeler var Cumhurbaşkanımızın da söyledi. Küçücük yaptıkları şeylerle övünüyorlar. Bizim sadece Mavikent Mahallesine yaptığımız yatırım 3 milyar TL. Bu dile kolay. Diğer mahallelere yaptıklarımızı da söylediğimiz zaman; 16 park buraya yapmışız toplamda 530 park inşa etmişiz. 5 sosyal tesis buraya yapmışız toplamda 193 sosyal tesis inşa etmişiz. Baktığımız zaman hakikaten rakamlar çok güzel. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımızın, milletvekillerimizin, belediye başkanlarımızın, tüm teşkilatımızın ve halkımızın desteğiyle bu çalışmaları yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz” dedi.

“Yaklaşık 7-8 ay içerisinde burası tamamlanmış olacak”

Mavikent Kültür ve Spor Merkezi hakkında bilgiler veren Tahmazoğlu, merkezin 7-8 ay gibi kısa bir sürede faaliyete geçeceğini söyleyerek, “Burasının toplamda 6 bin 577 metrekare inşaat alanı var. Yaklaşık bize maliyeti 14 milyon TL’nin üzerinde. Merak ediyorsunuzdur peki ne zaman bitecek? Eskiden temel atılır yıllar sürerdi. Bu merkezimizi İnşallah bu yıl bitmeden Kasım ayı içerisinde buranın açılışını hep birlikte gerçekleştireceğiz. Yani yaklaşık 7-8 ay içerisinde burası tamamlanmış olacak ve faaliyete geçecek. Mesai arkadaşlarıma ve dualarını bizden esirgemeyen siz tüm halkımıza ve teşkilatımıza çok teşekkür ediyorum. Mavikent Kültür ve Spor Merkezimiz hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

“Şahinbey Belediyesi ekibi her türlü övgüye layıktır”

Yaptığı projelerden dolayı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür eden Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, “Kıymetli hemşerilerim sözün sonunu baştan söylemek lazım. Çünkü onu hak ediyorlar. Burada saymakla bitiremediği hizmetlerle başta belediye başkanı, başkan yardımcıları, daire müdürleri, Şahinbey Belediyesine emek veren ve en alt birime kadar çalışan tüm kardeşlerimizi canı gönülden şahsım ve partim adına tebrik ediyorum. İnsan oğlunun ihtiyacı sınırsızdır ancak imkanları kıttır. Bu kıt imkanlar içerisinde bu kadar hizmet yapabilmeyi beceren ve Gaziantep’te destan yazan Şahinbey Belediyesi ekibi her türlü övgüye layıktır. Başkanımıza çok iş az laf ürettiği için ayrıca tebrik ediyor merkezin hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

“Mavikent Kültür ve Spor Merkezinin hayırlara vesile olmasını diliyorum”

İstanbul Büyükşehir Belediyesine eleştirilerde bulunan ve Şahinbey Belediyesi tarafından dağıtılan tabletler hakkında açıklamalarda bulunan TBMM İdare Amiri Ak Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, “ Kendi beceriksizliğini örtmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey Belediyesinin dağıtmakta olduğu 50 bin tableti sorgulamaya kalktı. Şahinbey Belediyesi 30 bin tableti dağıttı 21 bin tabletin de dağıtımına başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne yaptı. 40 bin tablet sözü verdiler, 20 bin sipariş verdiler, dağıttıkları tablet kaç? sıfır. Henüz dağıtılmış tablet yok ama biz bu şehirde 60 bin tableti dağıttık. Sadece Şahinbey Belediyemiz 30 bin tableti dağıttı. 21 bin tabletin dağıtımına da başladılar. Ben bir kez daha bugün temelini attığımız Mavikent Kültür ve Spor Merkezinin hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.