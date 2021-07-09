Marmara Üniversitesi Amatör Flütçüler yarışması

SANKO Okullarından üç öğrenci, Marmara Üniversitesi Marmara Flüt Orkestrası tarafından düzenlenen “Amatör Flütçüler” yarışmasında iki Türkiye birinciliği, bir Türkiye ikinciliği kazandı.

Marmara Üniversitesi Marmara Flüt Orkestrası tarafından Türkiye genelinde online düzenlenen “Amatör Flütçüler” yarışmasında, SANKO Okulları öğrencileri elde ettiği iki Türkiye birinciliği ve bir Türkiye ikinciliği ile önemli bir başarıya imza attı.

SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerinden Ece Öztürk “1’inci kategorisinde Türkiye birincisi, Ali Cem Serindağ “2’nci kategorisinde Türkiye ikincisi, Mukaddes Miray Mavi ise “2’nci kategorisinde Türk eser yorumlamada Türkiye birincisi oldu.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, “Bütün İnsan” yetiştirme ilkesi doğrultusunda uyguladıkları okul sonrası veya hafta sonu enstrüman kursları düzenlediklerini söyledi.

Asyalı, bu kurslara ilkokuldan itibaren katılan öğrencilerinin elde ettikleri başarılardan gurur duyduklarını belirterek, “Müzik öğretmeni Serenay Kara ve öğrencilerimi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

(AD-