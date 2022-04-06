Mali Müşavir Çelikbaş, GSMMMO başkanlığı için adaylığını açıkladı

Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (GSMMMO) Haziran ayında yapılacak Seçimli Genel Kurulu’nda Mali Müşavir Ali İhsan Çelikbaş, Gazikent Mali Müşavirler Platformu çatısı altında başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Çelikbaş, "İçinde yaşadığımız koşullar, GSMMMO yönetiminde çağdaş ve demokratik anlayışın kurumsallaştırılmasını her zamankinden daha fazla ihtiyaç haline getirmiştir. Meslektaşlarımızdan aldığımız güçle odamızın etkinliğini, saygınlığını artırabilmek ve bireysel yönetim anlayışından kurumsal bir yapıya geçiş için önemli adımlar atabilmek adına, günün gereklerine uygun bir yeniden yapılanma sürecini hayata geçirmek için ekibimle birlikte oda yönetimine talip olduk” dedi.

Dünyada mesleğin yapılış şeklinin değiştiğini, günlük konuları konuşmak yerine meslektaşlarını geleceğe hazırlayacak projeler üzerinde çalıştıklarını söyleyen Ali İhsan Çelikbaş, “Aksi takdirde meslektaşlarımızı zor günler bekliyor. Teknolojik gelişmelerin yansımasıyla meslekte büyük bir geçiş süreci yaşanıyor. Bu geçiş sürecine uyum sağlayan meslektaşlarımız önemli fırsatlar yakalayabilecekken, uyum sağlayamayan meslektaşlarımız ise işsiz kalmak gibi ya da düşük ücretlerle çalışmak zorunda kalmak gibi pek çok sorun ile karşı karşıya kalabilecek. Bu sebeple geçiş sürecinin çok iyi değerlendirilmesi ve yönetilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu seçimin de odak noktası bu olacak. Bu seçimde geleceği konuşacağız, geleceğin muhasebeci ve mali müşavirlerini konuşacağız” şeklinde konuştu.

Farklı bir mesleği icra ettiklerinin ve farklı bir meslek odası olduklarının altını çizen Çelikbaş, “Öyle ki dünkü bildiklerimizle bu mesleği icra etme şansımız yok. Dolayısıyla eğitimin önemine vurgu yapıyoruz. Eğitimin bir ihtiyaç olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu genel kurulda da bunu ön plana çıkaracağız. Yaptığımız ziyaretlerle hem serbest çalışan hem de hizmet akdi ile çalışan tüm meslektaşlarımızla birebir temas etmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ekonominin geleceğini inşa eden mali müşavirlerin zorlu ve meşakkatli bir eğitim sürecinden sonra kazanılan bir mesleği icra ettiklerini söyleyen Çelikbaş, “Artık daha fazla danışmanlık faaliyetlerine dönüşen muhasebe uygulamaları, dijital süreçlere ayak uydurmayı, kurumsallaşmayı ve yeniliklere açık şekilde kendini geliştirmeyi zorunlu kılıyor. Bunu başarabilmek için örgütlü güç olma, eğitim, akademik ve inovatif bakış önem kazanıyor. Gazikent Mali Müşavirler Platformu olarak mali müşavirler ile hizmet verdikleri sektör temsilcileri ve diğer paydaşlarla diyaloğu artırmanın mesleki değer ve saygınlık kazanması açısından gerekli olduğunu düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Oda kurullarının tamamını atama ile tek bir kişinin sözüyle değil, seçimle görevlendireceklerini belirten Çelikbaş, tüm görevlendirmelerin sadakatle değil liyakatle olacağı sözünü de verdi.

Gaziantep ve Türkiye gündemine uzak bir yönetim anlayışını kabul etmediklerini, hem paydaş kurumlarla hem de yerel ve ulusal basınla olan ilişkileri sürekli sıcak tutmaya çalışacaklarını beyan eden Çelikbaş, “Gazikent Mali Müşavirler Platformu olarak kendi içimizdeki bu demokratik yarışı, grubumuza yakışan dayanışma ruhu ile bitirecek, asıl birikim ve enerjimizi Haziran ayından itibaren odamızın, mesleğimizin ve meslektaşımızın hizmetine sunacağız “ diye konuştu.