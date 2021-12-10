Malezyalı Doktor Yunus’un tercihi SANKO Üniversitesi oldu

Malezyalı Ortopedist Dr. Muhammad Ariff Mohd Yunus’un, klinik araştırmacı ve gözlemci olarak Malezya Sağlık Bakanlığı tarafından verilen yurt dışı bursunda tercihi SANKO Üniversitesi oldu.

Dr. Yunus’la bir araya gelen SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı, yurtdışından da tercih edilmelerinin, doğru işler yaptıklarının göstergesi olduğunu söyledi. SANKO Üniversitesi’nin teknolojik alt yapısının yanı sıra, hastanede yapılan başarılı ve zor ameliyatlarla insanlara umut olduğunu belirten Prof. Dr. Dağlı, “Sağladığımız başarıyla sadece ülkemizden değil, yurtdışında da tercih edilmek ayrıca gurur verici. Bu bir başlangıç, bundan sonra farklı ülkelerden de konuklarımız olacak” dedi.

Meslektaşlarıma SANKO Üniversitesi’ni önereceğim

Skolyoz (omurga eğriliği) zor ve kompleks spinal konusunda deneyimli bir ortopedist olan Dr. Muhammad Ariff Mohd Yunus (38), SANKO Üniversitesi’ni tercihine ilişkin süreci şöyle anlattı:

“Tıp eğitimimi İrlanda ve Malezya’da yaptım. Üç yıl önce ülkem tarafından desteklenen eğitim bursum için İrlanda Ulusal Üniversitesi ile İstanbul’da farklı üniversite hastanelerine yönelik planlama yapmıştım. Bir eğitim için İstanbul’da bulunduğum sırada SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Omurilik ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Erdal Yayla ile tanıştım. SANKO Üniversitesi Hastanesi Beyin Omurilik ve Sinir Cerrahisi Kliniğinde gerçekleştirilen ameliyatların çeşitliliği, çok zor spinal ameliyatların yapıldığı ve yıllık yaklaşık 500 civarında ameliyat sayısına ulaşıldığı bilgisini aldım. Bunun üzerine SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Omurilik ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeleri ve SANKO Üniversitesi Hastanesi Beyin Omurilik ve Sinir Cerrahları Dr. Öğr Üyesi Erdal Yayla ve Dr. Öğr. Üyesi Kadir Çınar’ın gözetiminde özellikle spinal uygulamalar konusunda bilgimi artırmak ve deneyim kazanmak üzere, Malezya’ya fellow (klinik araştırmacı ve gözlemci) olarak eğitim talebinde bulundum.”

Talebi onaylandıktan sonra Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı’nın da onayıyla, SANKO Üniversitesi bünyesinde 15 günlük bir klinik araştırmacı ve gözlemci doktor olarak göreve başlayan Dr. Yunus, kullanılan modern teknoloji ve yapılan zorlu ameliyatları bizzat görme ve deneyimleme fırsatı bulduğunu dile getirdi.

Dr. Yunus, “Bu fırsat için ülkeme, SANKO Üniversitesi’ne ve SANKO Üniversitesi Hastanesi ile hekimlere çok teşekkür ediyorum. Ülkeme döndükten sonra özellikle Beyin Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı meslektaşlarıma SANKO Üniversitesi’ni önereceğim” ifadelerini kullandı.

Dr. Öğr. Üyesi Yayla da, SANKO Üniversitesi Hastanesi’nin bölgede bir sağlık üssü olarak önemli bir rolünün bulunduğunu anımsatarak, “Hastanemizde, Beyin Omurilik ve Sinir Cerrahisi Kliniğinin üst düzey ameliyatlarının gerçekleştirilmesi ve bölgede referans olması nedeniyle Dr. Muhammad Ariff Mohd Yunus’un dikkatini çekmesi üniversitemiz, hastanemiz ve bölgemiz adına gurur verici” diye konuştu.

SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Omurilik ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Kadir Çınar ve Ortak Dersler Bölüm Başkanlığı Yabancı Diller Birimi’nden Öğr. Görevlisi Aslı Geçim’in de yer aldığı görüşmede, Prof. Dr. Dağlı, sürece katkı sunan akademisyen ve hekimlere teşekkür etti.