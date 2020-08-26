banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
THY’den yeni koronavirüs tedbiri
THY’den yeni koronavirüs tedbiri
Altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatlarında son durum
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Mahir Eller projesi kapsamında verilen MYK belgesi teşvikleri sanayiciye önemli avantajlar sunuyor

MAHİR ELLER PROJESİ KAPSAMINDA VERİLEN MYK BELGESİ TEŞVİKLERİ SANAYİCİYE ÖNEMLİ AVANTAJLAR SUNUYOR

GAZİANTEP 26.08.2020, 11:04
2
Mahir Eller projesi kapsamında verilen MYK belgesi teşvikleri sanayiciye önemli avantajlar sunuyor

Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) genel koordinasyonunda ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde, Avrupa Birliği Bölgesel Güven Fonu (Madad Fonu) tarafından desteklenen “Mahir Eller Projesi” kapsamında Gaziantep Mesleki Yeterlilik Sınav Belgelendirme ve Danışmanlık A.Ş. (GASBEM) tarafından yapılan sınavlarla ücretsiz Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Belgesi verilmeye devam ediyor.

Türkiye’de toplam 12 ilde ilgili odalarca devam eden projede verilen ücretsiz belgelendirme faaliyetinde, Gaziantep Mesleki Yeterlilik Sınav Belgelendirme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından (GASBEM) 19 meslek kolunda yeterlilik belgesi sınavları yapılıyor.

GASBEM’de, köprülü vinç operatörü, makine bakımcı, makine montajcısı, frezeci, tornacı, tezgâh işçisi, metal kesimci, metal levha işleme tezgâh işçisi, çelik kaynakçısı, elektrik pano montajcısı, elektrik tesisatçısı, işletme elektrik bakımcısı, PVC doğrama montajcısı, iplik bitim işleri operatörü, iplik eğirme operatörü, ön iplik operatörü, plastik enjeksiyon üretim elemanı ve plastik şişirme film üretim operatörü (ekstrüzyon) alanlarında mesleki yeterlilik belgesi veriliyor.

Yürütülen proje ile başta tekstil, makine, ayakkabı, terlik, plastik elektrik sektörlerinde çalışan Türk ve Suriyeli işgücüne nitelik kazandırılması ve kayıt dışının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca işverenlerin proje kapsamında mesleki yeterlilikleri belgelendirilmiş kişileri istihdam etmeleri durumunda istihdam ettikleri kişi için asgari brüt ücretin yüzde 10’u ve SGK işveren primlerinin tamamı, (en fazla) 6 ay boyunca proje bütçesinden karşılanıyor.

İşverenlerin geçici koruma altındaki Suriyelileri istihdam etmekten doğacak çalışma izni masrafı da yine proje bütçesinden karşılanıyor.

Ülke çapında 30 bin kişinin mesleki becerisinin belirlenmesi, 15 bin kişinin mesleki yetkinliğinin belgelendirilmesi ve 3 bin kişiye istihdam sağlanması hedeflenmekte olan projeden, halihazırda çalışan veya iş arayan vatandaşların yanı sıra geçici koruma altındaki Suriyeliler de faydalanabiliyor.

Yorumlar (0)
banner378
26°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 26 Ağustos 2020
İmsak 04:46
Güneş 06:18
Öğle 13:11
İkindi 16:54
Akşam 19:54
Yatsı 21:20
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25