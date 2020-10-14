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Mahallelinin 9 yıllık yol özlemi bitti

BAĞLICA MAHALLESİ’NİN 10 YILLIK ASFALT YOL ÖZLEMİ BİTTİ

GAZİANTEP 14.10.2020, 14:24
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Mahallelinin 9 yıllık yol özlemi bitti

Gaziantep’in Araban ilçesine bağlı Bağlıca Mahallesindeki vatandaşların köstebek yuvasına dönen mahalle yolunda 10 yıl sonra ilk kez çalışma yapıldı.

Araban ilçesinde 10 yıl önce asfaltlanan ve bu süre içerisinde hiç bir bakım ve onarım çalışmasının yapılmadığı Bağlıca Mahallesi’nde yıllar sonra yeniden asfalt döküldü. Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru’nun yoğun girişimleri sonucu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kullanılamaz hale gelen 3 bin 100 metre uzunluğundaki yolda eski asfalt kazınarak, kazı ve dolgu malzemeleri döküldü. Astar çalışmasının ardından yapılan satih kaplama ile çalışmalar tamamlanarak, mahallelinin yaklaşık 9 yıldır süren asfalt yol özlemine son verildi.

Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklama ile "Bağlıca mahallemizde asfalt çalışması bitmek üzere. Mahalle sakinlerimize hayırlı olsun. Gaziantep Büyük Şehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’e, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Latif Karadağ, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Sevda Usalp’a şükranlarımızı arz ederiz" ifadelerini kullandı.

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