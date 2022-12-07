Mahalle sakinleri istedi, çalışmalar anında başladı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziler Mahallesi sakinlerinin alternatif yol talebini anında çalışma başlatarak karşıladı. Açılmaya başlanan alternatif yol açma çalışmaları mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Geçtiğimiz günlerde Şehitkamil Belediyesi tarafından “Her Bahar Bir Orman Bi’ Dünya Yeşil” projesi çerçevesinde Gaziler Mahallesi’nde 25. Etap Ormanı oluşturuldu. Fidan dikim etkinliklerinde mahalle sakinleri ile bir araya gelen Başkan Fadıloğlu, vatandaşların taleplerini dinledi. Mahalle Muhtarı Zehra Nur Tahiroğlu Köşker ve mahalle sakinlerinin, alternatif yol talebi üzerine Başkan Rıdvan Fadıloğlu, yerinde inceleme yaptı. Mahalle sakinlerinin talebinin yerine getirilmesi için anında yol açma çalışmalarını hızlı bir şekilde başlattı. Kısa süre içerisinde tamamlanması hedeflenen alternatif yol, mahalle sakinlerini memnun etti.

Çalışmalardan herkes memnun

Çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Gaziler Mahalle Muhtarı Zehra Nur Tahiroğlu Köşker, “Yeni bir mahalle olduğumuz için hızla büyüyen ve gelişmekte olan bir mahalle konumundayız. Geçtiğimiz günlerde mahallemizde “Her Bahar Bir Orman Bi’ Dünya Yeşil” projesi ile Şehitkamil Belediyemiz fidan dikimi gerçekleşmişti. Fidan dikiminin olduğu yerde de 6 bloklu 300 haneye yakın bir sitemiz vardı. Bu site içerisinde ikamet eden vatandaşlarımızın mahalle içerisine aktif kullanacakları bir yol olmadığı için ana caddeden, ters yönden ilerlemekteydiler. Çocuklar okula giderken, ailelerimiz bir yere giderken büyük sıkıntı yaşamaktaydılar. Bunu da Başkanımıza dile getirdik, sağ olsun Başkanımız da yerinde gördü. Hemen arkasından bu sıkıntının giderilmesi için imarlı yolun çalışmalarını başlattı. Biz bile bu kadar hızlı çalışmaların başlayacağını tahmin etmiyorduk. Bu çalışmalardan şu an itibariyle hem mahalle halkımız hem de muhtar olarak ben çok memnunum. Tüm mahallem ve şahsım adına Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Ayşegül Parlak ise yaptığı açıklamada şu söyleri kaydetti:

“Yol eskiden çok kötü bir şekildeydi. Evimize her zaman ters yönden gelmek zorunda kalıyorduk ve bu da bizim için büyük sıkıntılar oluşturuyordu. Çocuklarımız okula gidip gelirken çok mağdur oluyordu. Geçtiğimiz günlerde fidan dikimi etkinlikleri çerçevesinde Başkanımız buraya gelmişti. Hem muhtarımız hem de bizler Başkanımıza büyük bir yol sıkıntımız olduğunu dile getirdik. Sağ olsun Başkanımız bizleri kırmayarak, bu konuyla hemen ilgileneceğini ve yol sorununu hemen çözeceğini dile getirmişti. Zaten hemen ardından çalışmalara başlanıldı ve yolumuz açılıyor. Başkanımıza, bu konuda sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz.”